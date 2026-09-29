Bahçeli'den 'fon soruşturmasına' ilişkin ilk açıklama: Hukuk önünde hesap sorulmalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Bahçeli, gelişmeler karşısında iki husussun öne çıktığını belirterek, “Birincisi finansal piyasaların istikrarının devamı, ikincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulmasıdır. Bir diğer husus ise mağdur edilen özellikle küçük yatırımcıların bu ve benzeri bir durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır” dedi.

GÜVEN İKLİMİNİ SABOTE ETME GİRİŞİMİ

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapılmıştır. Ekonomi yetkilileri gelişmeleri fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelen ve finansal sistemimize sirayet eden herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığı şeklinde değerlendirmişlerdir.

Piyasa bozucu işlemlere karıştığı değerlendirilen kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiği, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik ise herhangi bir işlemin yapılmayacağı vurgulanmıştır.

Finansal istikrar komitesi, gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirlerin alındığını açıklanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 28 Eylül 2026 günü yapılan kabine toplantısı sonrasındaki açıklamasında, fon krizine dair gerekli soruşturmaların yapıldığını belirterek, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulamış, ister piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apacık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur diyerek, söz konusu olanın ülkenin ekonomik güvenliği, refahı ise bunda en küçük bir tereddüt gösterilmeyeceğini kararlılıkla ifade etmiştir.

Bugün de (29 Eylül 2026) ilgili ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamada aynı kararlılık vurgulanmış; “devletin, milletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz, hükümetimiz gündemine hakimdir, önemli kararlar aldık ve tüm kurumlarımızla meselenin üzerine gidiyoruz” denilmiştir.

"TÜRKİYE'NİN HUZURUNA KASTEDENLER DEVREDE"

Bu gelişmeler karşısında iki husus öne çıkmaktadır. Birincisi finansal piyasaların istikrarının devamı, ikincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulmasıdır. Bir diğer husus ise mağdur edilen özellikle küçük yatırımcıların bu ve benzeri bir durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

Yapılan açıklamalar bunları dikkate alan bir çerçevededir.

Hal böyle iken Türkiye’nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi “terörsüz Türkiye” yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye’nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir.

Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA AÇIK BİR SALDIRI GİRİŞİMİDİR"

Sayın Erdoğan’ın Birleşmiş milletler 81’nci Genel kurulunda milletçe göğsümüzü kabartan, tüm dünyanın hayranlığını uyandıran, hakkı adaleti savunan konuşması, akabinde de Parti sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla saldırı süreci hızlanmıştır.

Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklar diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanlar, bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur ittifakına yönelik açık bir saldırı girişimidir.

Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir.

Bu gelişmeler karşısında;

• Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız.

• Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme sağlamak isteyenlere fırsat verilmemelidir.

• Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve cumhur ittifakına yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmelidir.

• Defaatle söylediğimiz gibi siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı kimse töhmet altında kalmamalı, diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir.

• Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar korumaya kararlıdır. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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