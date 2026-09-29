EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ikinci maçında sahasında İspanyol basketbolunun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i ağırlayacak. Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak edilirken canlı yayın bilgileri de netleşti.

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İlk haftada Barcelona deplasmanından mağlubiyetle dönen lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Real Madrid de organizasyona yenilgiyle başlamasının ardından İstanbul'da sezonun ilk EuroLeague galibiyetini arayacak. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki EuroLeague karşılaşması Türkiye'de S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek. Maç şifreli olarak izlenecek.



Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Anadolu Efes - Real Madrid karşılaşması 29 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. İstanbul'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Anadolu Efes'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi sahne olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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