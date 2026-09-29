Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Süper Lig ekibi yeni hocasını duyurdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Süper Lig ekibi yeni hocasını duyurdu
Başlık ResmiSüper Lig ekibi yeni hocasını duyurdu

Süper Lig ekibi Eyüpspor, Özhan Pulat ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş
SPOR

Beşiktaş'ta Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi belli oldu
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ERDOĞAN KONUŞUYOR
ERDOĞAN KONUŞUYOR
Canlı | AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
İŞTE O İSİMLER
İŞTE O İSİMLER
9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
MHK soruşturmasında TFF'den ilk açıklama
“İFADEYE ÇAĞRILIRSAM DÖNERİM”
“İFADEYE ÇAĞRILIRSAM DÖNERİM”
11 milyarlık fon iddiasıyla ilgili sorulara cevap verdi
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
"TÜRK FUTBOLUNDA YAPI VAR"
Sınav kağıdı değiştirilen Ali Tuna'dan MHK'ya
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan uygulama
SALAH SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ
SALAH SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ
Tanıtım filminden sonra ülke ülke gezdi
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
İlk şikayet dilekçesini veren avukat tek tek anlattı
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'yu hedef alan çete yakalandı
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
"Onu da alacağız" dedi, tarih verdi
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
Kamp videolarıyla milyonluk kazanç
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
"YARDIM" DEDİLER, TERÖR ÇIKTI
DEAŞ'ın cezaevine uzanan para trafiği deşifre oldu
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
Koli bandıyla bağlanan iki kişiyi polis kurtardı
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
"ABD 11 milyon dolar fazla teklif etti, Türkiye kazandı"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaydet
Ticaret Bakanlığı'ndan Mustafa Tuzcu açıklaması: İddialar gerçek dışı
Ticaret Bakanlığı'ndan Mustafa Tuzcu açıklaması
Kaydet
Claude çöktü mü? 29 Eylül 2026 erişim sorunu kullanıcılar tarafından araştırılıyor!
Claude çöktü mü? 29 Eylül 2026 erişim sorunu kullanıcılar tarafından araştırılıyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.