Süper Lig ekibi yeni hocasını duyurdu
Süper Lig ekibi Eyüpspor, Özhan Pulat ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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