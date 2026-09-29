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Spor

Beşiktaş'ta Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi belli oldu

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi belli oldu
Başlık ResmiBeşiktaşta Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini teslim etti.

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Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başkan Serdal Adalı, seçimin camia için hayırlı olması temennisinde bulunarak, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.

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YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Başkan adayı Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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