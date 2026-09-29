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Antalya’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 35 adres ve 2 tekneye operasyon

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Antalya’da 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini 18 kişinin gözaltına alındığını, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Dosyada eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm ve iş dünyasından isimlere ilişkin çeşitli suçlamalar yer alıyor.

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Antalya’da uyuşturucu madde kullanımı ve fuhşa ilişkin iddiaların araştırıldığı soruşturmada geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Eylül’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Soruşturma dosyasında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in isimlerinin de bazı beyan ve anlatımlarda geçtiği belirtildi. Söz konusu anlatımlar ile alakalı teknik ve kriminal incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Antalya’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 35 adres ve 2 tekneye operasyon
Başlık ResmiAntalya’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 35 adres ve 2 tekneye operasyon

35 ADRES VE 2 TEKNEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre operasyon, saat 06.30 sıralarında 35 adres ve 2 teknede gerçekleştirildi.

Toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmada 18 kişi gözaltına alındı. Şemsettin Lökoğlu ile Arda Tüzün’ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Operasyonun Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildiği ve hedefte turizmci ve iş insanlarının da bulunduğu aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Sezgin Köysüren, İrfan Tüzün, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Muhammed Serkan Köysüren, Cafer Afşin Yılmaz, Ahmet Metin Gökhan, Nur Zeliha Doğan, Arife Ünlü, Selin Çelik, Tuba Efe, Kübra Salucu, Vahit Petek, Necati Doğukan Ünal, Fatma Gül Deveci, Sinan Çizmeci ve Murat Çelik’in bulunduğu bildirildi.

Serkan Temuçin’in geçmişte Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunduğu belediye kayıtlarında da yer alıyor.

Antalya’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 35 adres ve 2 tekneye operasyon
Başlık ResmiAntalya’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 35 adres ve 2 tekneye operasyon

DOSYADA OTEL VE TEKNELERE İLİŞKİN İDDİALAR

Başsavcılığın bilgilendirme notunda soruşturma dosyasında birbiriyle kesiştiği belirtilen birden fazla olay zincirinin bulunduğu kaydedildi.

Dosyada Selectum Otel’de Neşet Koçkar, Vahit Petek, Emin Murat Süğlün ve Fatma Gül Deveci’nin isimlerinin geçtiği uyuşturucu kullanımı ve fuhuş iddialarına ilişkin beyanların bulunduğu belirtildi.

Şemsettin Lökoğlu’na ait olduğu belirtilen bir teknede uyuşturucu madde temin edildiği ve fuhuş amaçlı organizasyonlar yapıldığı yönünde ifadelerin bulunduğu da aktarıldı.

Başsavcılık açıklamasında beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirildi.

Antalya’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 35 adres ve 2 tekneye operasyon
Başlık ResmiAntalya’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 35 adres ve 2 tekneye operasyon

MUHİTTİN BÖCEK’İN İSMİ DE DOSYADAKİ BEYANLARDA GEÇİYOR

Sezgin Köysüren’e ait olduğu belirtilen teknede gerçekleştirildiği ileri sürülen bir buluşmaya ilişkin anlatımlarda eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Nur Zeliha Doğan’ın isimleri geçiyor.

Bununla birlikte Böcek, 29 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 20 kişinin listesinde yer almıyor.

Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek, ayrı bir rüşvet ve belediye soruşturması kapsamında daha önce yargı sürecine dahil edilmişti. Mart 2026’daki duruşmada her ikisinin de tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Antalya’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 35 adres ve 2 tekneye operasyon
Başlık ResmiAntalya’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 35 adres ve 2 tekneye operasyon

GÖKHAN BÖCEK HAKKINDAKİ BEYANLAR DOSYADA

Başsavcılık açıklamasında eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin’in iki kadını Konyaaltı’ndaki bir otele yönlendirdiği yönünde bir beyan bulunduğu aktarıldı.

Aynı anlatımda Mustafa Gökhan Böcek ile bazı kişilerin otelde bulunduğu ve Gökhan Böcek tarafından getirildiği ileri sürülen kokainin kullanıldığı iddia edildi.

Tuba Efe’ye ilişkin bir başka beyanda da uyuşturucu maddenin Gökhan Böcek tarafından temin edildiği kaydedildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ TIP’A SEVK EDİLECEK

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınması planlanıyor.

Şüphelilerin bu işlemler için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bildirildi.

ARAMADA HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Operasyon sırasında Nur Zeliha Doğan’ın ikametinde yapılan aramada başka bir suç dosyası kapsamında aranan Cemre Bakır’ın da yakalandığı belirtildi. Bakır’ın hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

TEKNİK VE KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Başsavcılık, soruşturmadaki beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Uyuşturucu maddelerin kim veya kimler tarafından temin edildiği, fuhuş amaçlı organizasyonları düzenlediği ya da bunlara aracılık ettiği ileri sürülen kişilerin kimlikleri ve şüpheliler arasındaki bağlantılar araştırılıyor.

Soruşturmanın TCK 190, 191 ve 227. maddeleri kapsamında sürdürüldüğü belirtilirken gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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