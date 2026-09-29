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Yaşam

Atik Ailesi yine zirvede! Kamp videolarıyla kentin vergi rekortmeni oldular

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Atik Ailesi yine zirvede! Kamp videolarıyla kentin vergi rekortmeni oldular
Başlık ResmiAtik Ailesi yine zirvede! Kamp videolarıyla kentin vergi rekortmeni oldular

Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı gelir vergisi listesinde zirvenin sahibi değişmedi. Sosyal medyada doğa ve kamp içerikleri üreten Atik Ailesi’nden Burcu Atik, ödediği 12 milyon 648 bin TL vergiyle 2024’ün ardından 2025’te de kentin vergi rekortmeni oldu.

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Bolu'da sosyal medyada kamp videolarıyla tanınan Atik Ailesi, kentin vergi rekortmeni oldu.

Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından "2025 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 50 Sıralaması" yayımlandı. Listede, 2025 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen mükelleflerin isimleri ve ödedikleri vergi miktarları yer aldı.

Atik Ailesi yine zirvede! Kamp videolarıyla kentin vergi rekortmeni oldular
Başlık ResmiAtik Ailesi yine zirvede! Kamp videolarıyla kentin vergi rekortmeni oldular

GEÇEN SENE 12 MİLYON 648 BİN TL VERGİ ÖDEDİLER

Sosyal medyada kamp ve doğa içerikleri üreten Atik Ailesi’nden Burcu Atik, listenin ilk sırasında yer aldı. Video içerik üreticisi Atik’in 2025 yılında 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi ödediği bildirildi.

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Listenin ikinci sırasında lokantacılık hizmeti veren Gülçe Öztürk, 10 milyon 937 bin 831 lira vergi ile yer aldı. Listenin üçüncü sırasında bulunan mükellefin ismi ise açıklanmadı.

Atik Ailesi yine zirvede! Kamp videolarıyla kentin vergi rekortmeni oldular
Başlık ResmiAtik Ailesi yine zirvede! Kamp videolarıyla kentin vergi rekortmeni oldular

2024 YILINDA DA VERGİ REKORTMENİ OLMUŞLARDI

Atik Ailesi, 2024 yılında da Bolu’nun vergi rekortmeni olmuştu. Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan "2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması"nda Burcu Atik ilk sırada yer almıştı. Atik’in 2024 yılı için 8 milyon 206 bin 621 lira gelir vergisi ödediği açıklanmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bolu
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