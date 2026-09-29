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Mustafa Sandal sessizliğini bozdu! Dubai ve 11 milyar TL iddialarına açıklama… “Eşim ama ortağım değil”

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Mustafa Sandal sessizliğini bozdu! Dubai ve 11 milyar TL iddialarına açıklama… “Eşim ama ortağım değil”
Başlık ResmiMustafa Sandal sessizliğini bozdu! Dubai ve 11 milyar TL iddialarına açıklama… “Eşim ama ortağım değil”

Sermaye piyasalarına yönelik soruşturma kapsamında adı gündeme gelen eşi Melis Sütşurup Sandal hakkındaki iddialar sonrası Mustafa Sandal’dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, eşiyle arasında maddi bir ortaklık bulunmadığını belirtirken Dubai’de oturum izni aldığına ilişkin iddialara da cevap verdi. Sandal, hakkında yapılan paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanırken, aralarında Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu bazı kişilerin mal varlıklarına tedbir uygulanması talep edildi. Soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş hakkında tedbir talebinde bulunulduğu bildirildi.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın, tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL’nin üzerinde para çektiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Sandal ailesi ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

MUSTAFA SANDAL'DAN İDDİALARA CEVAP

İddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Sandal, eşi ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında gündeme gelen iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal ile karı koca olmak dışında herhangi bir maddi ortaklığının bulunmadığını belirterek, 32 yıldır müzik sektöründe olduğunu ve gelirinin müzikten geldiğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı, “Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal sessizliğini bozdu! Dubai ve 11 milyar TL iddialarına açıklama… “Eşim ama ortağım değil”
Başlık ResmiMustafa Sandal sessizliğini bozdu! Dubai ve 11 milyar TL iddialarına açıklama… “Eşim ama ortağım değil”

DUBAİ'DEKİ OTURUM İZNİNİ DE AÇIKLADI

Mustafa Sandal, hakkında gündeme gelen Dubai’de oturum izni aldığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Eşinin oğlunun Dubai’de eğitim gördüğünü belirten Sandal, bu nedenle eş durumundan Dubai Golden Visa sahibi olduğunu söyledi.

Sandal ayrıca, geçen yıl İngiltere’de Global Yetenek Vizesi aldığını da hatırlattı.

Ünlü şarkıcı, kendisi hakkında yapılan paylaşımlara ilişkin ise avukatının hukuki süreci yürüttüğünü belirterek, “Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır” dedi.

“BENİM ALNIM AK”

Mustafa Sandal, daha önce yaptığı açıklamada da herhangi bir fon alım-satım işlemi gerçekleştirmediğini ve bu yönde bir yapılanmanın içinde yer almadığını belirtmişti. Sandal, 32 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu ifade etmişti.

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MELİS SÜTŞURUP SANDAL'IN AVUKATINDAN DA AÇIKLAMA

Melis Sütşurup Sandal’ın avukatı da gündeme gelen 11 milyar TL’lik para çıkışı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, müvekkilinin tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çektiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Avukat, söz konusu rakamın Melis Sütşurup Sandal’ın gerçek yatırım ve para hareketlerini göstermediğini, tüm işlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında bulunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Melis Sütşurup Sandal’ın Dubai’ye veya başka bir ülkeye bu miktarda para transfer etmediği öne sürüldü. Dubai’de bulunmasının ise çocuğunun eğitimiyle ilgili olduğu ve yurt dışındaki bazı ödemelerin konut alımına ilişkin sözleşmeye dayalı taksitlerden oluştuğu ifade edildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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