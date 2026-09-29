Beylikdüzü’nde korku dolu anlar! Yanan araçta mahsur kalan sürücü saniyelerle ölümden döndü
Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaptığı kaza sonrasında yanan araçta mahsur kaldı. Kazayı gören bir vatandaşın sürücüyü kurtarma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü bir işletmeye daldı.
YANAN ARAÇTAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI
Kazaya karışan otomobil, sürücüsü içerisindeyken alev almaya başladı. Kazayı fark eden bir vatandaş araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtardı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işletmeye dalan otomobilin alev aldığı kazayı fark eden bir vatandaşın ise yanan arabadan sürücüyü kurtardığı anlar yer aldı. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.