Beylikdüzü’nde korku dolu anlar! Yanan araçta mahsur kalan sürücü saniyelerle ölümden döndü

Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaptığı kaza sonrasında yanan araçta mahsur kaldı. Kazayı gören bir vatandaşın sürücüyü kurtarma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü bir işletmeye daldı.

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YANAN ARAÇTAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kazaya karışan otomobil, sürücüsü içerisindeyken alev almaya başladı. Kazayı fark eden bir vatandaş araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işletmeye dalan otomobilin alev aldığı kazayı fark eden bir vatandaşın ise yanan arabadan sürücüyü kurtardığı anlar yer aldı. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beylikdüzü Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBeylikdüzü

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