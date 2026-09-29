Konya'da özel bir engelli bakım merkezinde, 3 zihinsel engelli bireyin etkinlik odasına kilitlenmesi dehşet dolu anlar yaşandı. Engelli bireylerden biri Ahmet İsmail Genç'in gözlerini oydu, diğeri ise darbetti. Güvenlik kamerasıyla olay ortaya çıkarken kurum sorumluları dahil çok sayıda isim gözaltına alındı.

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Konya'nın Karatay ilçesinde faaliyet gösteren özel bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde, yürek yakan skandal bir olay yaşandı. 2 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, ağır zihinsel engelli bireylerin maruz kaldığı ihmal ve şiddet zinciri, güvenlik kameralarının kayda geçmesiyle gün yüzüne çıktı.

3 ENGELLİ BİREYİ ODAYA KİLİTLEDİLER

Sabah'ın haberine göre, ağır zihinsel engelli Ahmet İsmail Genç ile birlikte üç engelli birey, bakım merkezi çalışanları tarafından etkinlik odasına kilitlendi. Yaklaşık 2 saat boyunca odada mahsur kalan bireylerden Halil İbrahim Gazioğlu, Ahmet İsmail Genç'in gözlerine defalarca parmaklarını sokarak ağır yaraladı. Diğer şüpheli Halil İbrahim Yalaz ise Genç'in üzerine atlayıp bacaklarına baskı uygulayarak darp etti.

Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbetti

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Genç'in kapıyı açmaya çalıştığı ancak kapı kilitli olduğu için başaramadığı ve bu esnada saldırıya uğradığı net bir şekilde görüldü. Odanın kapısına tekme atarak seslerini duyurmaya çalışan kişilerin çabası sonuçsuz kalırken, uzun süre sonra içeri giren görevliler Genç'i kanlar içinde buldu. Yapılan ilk muayenelerde, konuşma bozukluğu bulunan ve kendini ifade edemeyen Genç'in gözlerinde hematom ile göz kapağında derin yırtıklar (laserasyon) tespit edildi.

Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbetti

KİLİTLEYEN HASTA BAKICI ÖNCE TUTUKLANDI SONRA SERBEST KALDI!

Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı Ahmet S., sorumlu müdür Ali Rıza K., hasta bakıcı Halil İbrahim B., kurucu müdür Muhammet Hamza V. ve teknisyen Rafet K. gözaltına alındı. Engelli bireyleri odaya kilitleyen hasta bakıcı Halil İbrahim B. tutuklanarak cezzaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbetti

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bakım merkezi çalışanları ve müdürlerinin görevlerini ihmal ettiği, gerekli tedbirleri almadığı vurgulandı. Şüpheliler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ihmal suretiyle kasten yaralama" suçlarından dava açılırken, şiddeti uygulayan zihinsel engelli bireyler hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talep edildi.

Yargılama sürecinin devam ettiği ve tutuklu sanığın da kovuşturma aşamasında tahliye edildiği bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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