60 suçtan kaydı var! Kaçak suçlu JASAT’a yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde60 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.Ş.N. JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara teslim edildi.

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Türkiye genelinde emniyet ve asayişin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir suçluyu daha yakaladı.

60 ADET SUÇTAN ARANIYORDU

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dün başarılı bir operasyona imza attı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda; mala zarar verme, tefecilik yapma ve silahla tehdit gibi ayrı ayrı toplam 60 adet suçtan aranması bulunan M.Ş.N. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı.

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8 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI VARMIŞ

Gözaltına alınan M.Ş.N. isimli şahsın yapılan detaylı sorgulamasında, hakkında adli makamlarca verilmiş 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlara teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİzmir

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