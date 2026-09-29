60 suçtan kaydı var! Kaçak suçlu JASAT’a yakalandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde60 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.Ş.N. JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara teslim edildi.
Türkiye genelinde emniyet ve asayişin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir suçluyu daha yakaladı.
9 yasa dışı bahis sitesine operasyon: 30 şüphelinin hesabında 4.1 milyarlık işlem hacmi!
60 ADET SUÇTAN ARANIYORDU
Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dün başarılı bir operasyona imza attı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda; mala zarar verme, tefecilik yapma ve silahla tehdit gibi ayrı ayrı toplam 60 adet suçtan aranması bulunan M.Ş.N. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı.
8 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI VARMIŞ
Gözaltına alınan M.Ş.N. isimli şahsın yapılan detaylı sorgulamasında, hakkında adli makamlarca verilmiş 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlara teslim edildi.