Karaman'da tonlarca elma taşıyan kamyonetin kayışlarının kopması sonrasında elma kasaları yola saçıldı. Yol trafiğe kapatılırken, elmaların toplanması sonrasında yeniden trafiğe açıldı.

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Karaman'da kamyonetin kasasında bulunan tonlarca elma halatın kopması neticesinde yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, elmaların toplanmasının sonrasında tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üstündeki kavşakta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Recep K. yönetimindeki 70 EA 374 plakalı elma yüklü kamyonette olan yaklaşık 5 ton elma kasası, halatının kopması neticesinde yola devrildi. Kasaların devrilmesiyle tonlarca elma yola saçılırken, elmaların bir bölümü zarar gördü. İhbar sonrasında olay yerine polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri, kavşakta güvenlik tedbiri alarak bir süreliğine yolu trafiğe kapattı.

Kamyonetin halatı koptu tonlarca elma yola saçıldı

Yola saçılan elmaların toplanması ve kamyonetin kaldırılmasının sonrasında yol tekrar ulaşıma açıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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