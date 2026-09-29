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T-Otomobil

Alfa Romeo'nun "Siyah İnci"si tanıtıldı: Bu 33 Stradale'den yalnızca 1 tane var

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Alfa Romeo'nun
Başlık ResmiAlfa Romeonun Siyah İnci si tanıtıldı: Bu 33 Stradaleden yalnızca 1 tane var

Alfa Romeo, 33 Stradale’nin sahibine özel sadece 1 adet hazırlanan Perla Nera versiyonunu tanıttı. Mat karbon fiber gövdesiyle dikkat çeken otomobilin koltukları bile koleksiyonerin vücut ölçülerine göre yeniden tasarlandı.

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Yalnızca 33 adet üretilen Alfa Romeo 33 Stradale ailesine, görünümüyle diğerlerinden ayrılan özel bir otomobil katıldı. İtalyancada “Siyah İnci” anlamına gelen Perla Nera, ismi açıklanmayan bir Alfa Romeo koleksiyonerinin talepleri doğrultusunda hazırlandı.

Otomobilin adını da sahibi seçip tescil ettirdi. Alfa Romeo ve Maserati’nin özel projelerini geliştiren Bottegafuoriserie bünyesinde hayata geçirilen çalışma, 33 Stradale’nin kişiselleştirme olanaklarını sergiliyor.

Alfa Romeonun Siyah İnci si tanıtıldı: Bu 33 Stradaleden yalnızca 1 tane var
Başlık ResmiAlfa Romeonun Siyah İnci si tanıtıldı: Bu 33 Stradaleden yalnızca 1 tane var

SİYAH BOYA YERİNE KARBON FİBERİN DOKUSU ÖNE ÇIKIYOR

Perla Nera’nın gövdesinde mat yüzeyli, dokusu açıkta bırakılan karbon fiber kullanılıyor. Lifler kalıba elle yerleştirilerek otomobilin kıvrımlarını ve yüzeyler arasındaki simetriyi takip edecek şekilde düzenlenmiş. Kaputtaki V biçimi ve tavan boyunca uzanan balıksırtı desen, malzemenin tasarımdaki rolünü belirginleştiriyor.

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Siyah jantlarla tamamlanan dış görünümde Alfa Romeo amblemleri dışındaki rozetlere yer verilmiyor. Böylece gövdede karbon fiber dokusunu bölen ayrıntılar azaltılmış.

Alfa Romeonun Siyah İnci si tanıtıldı: Bu 33 Stradaleden yalnızca 1 tane var
Başlık ResmiAlfa Romeonun Siyah İnci si tanıtıldı: Bu 33 Stradaleden yalnızca 1 tane var

KOLTUKLAR SAHİBİNE GÖRE YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLDİ

Kabinde siyah Alcantara ile karbon fiber bir araya geliyor. Kişiselleştirmenin en kapsamlı bölümü ise spor koltuklar. Otomobilin sahibiyle yapılan prova ve görüşmeler sonucunda koltuklar, konfor ve destek beklentilerine göre yeniden geliştirildi.

Başlıklarda ve kabinin farklı noktalarında Perla Nera adı bulunuyor. Alfa seçicisine sahibinin baş harfleri işlenirken siyah Alcantara kaplı özel valiz setinde de otomobilin üretim numarası yer alıyor. İç mekandaki Quadrifoglio ve Autodelta sembolleri, markanın yarış geçmişine gönderme yapıyor.

Alfa Romeonun Siyah İnci si tanıtıldı: Bu 33 Stradaleden yalnızca 1 tane var
Başlık ResmiAlfa Romeonun Siyah İnci si tanıtıldı: Bu 33 Stradaleden yalnızca 1 tane var

ÇİFT TURBO V6 İLE 333 KM/S

Perla Nera’da 3.0 litrelik çift turbo V6 motor, sekiz ileri çift kavramalı şanzıman ve arkadan itişli aktarma düzeni ile 620 hp güç üretiyor. Alfa Romeo’nun açıkladığı verilere göre otomobil, 0’dan 100 km/s hıza üç saniyeden kısa sürede ulaşıyor ve 333 km/s azami hız yapabiliyor.

Sahibine teslim edilmeden önce Arese’deki Alfa Romeo Müzesi’nde sergilenen araç, 18 Ekim’e kadar ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

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