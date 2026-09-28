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Spor

Türkiye, İtalya karşısında 3 puan için sahada

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Türkiye, İtalya karşısında 3 puan için sahada
Başlık ResmiTürkiyenin İtalya maçı 11i belli oldu: Montelladan sürpriz tercih

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geliyor. A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere rakibi karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya'yı konuk ediyor. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayan karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

TÜRKİYE 0-0 İTALYA

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Pio Esposito, Raspadori, Sebastiano Esposito.

İNGİLİZ OLIVER YÖNETİYOR

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetiyor. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England.

Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa, Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi.

Türkiye gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı
Başlık ResmiA Milli Futbol Takımı

İTALYA'DA MANCİNİ DÖNEMİ

Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. İtalyanlar, Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya mağlup oldu.​​​​​​

TÜRKİYE - İTALYA ARASINDA 17. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkacak.

İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 656. MAÇINDA İTALYA KARŞISINDA

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 656'ncı müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 244 yenilgi yaşadı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 38'İNCİ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 38'inci sınavını İtalya karşısında verecek.

İtalyan teknik adamla 28'i resmi, 9'u özel 37 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 11 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 47 gole engel olamadı.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

İTALYA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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