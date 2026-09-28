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Spor

Van Dijk "Gelmeye hazırım" dedi, transferi veto edildi!

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Van Dijk
Başlık ResmiVan Dijk Gelmeye hazırım dedi, transferi veto edildi!

Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ın Barcelona'ya önerildiği ancak Hansi Flick'in veto ettiği belirtildi.

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Premier Lig devi Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki savunmacı Virgil van Dijk'ın Katalan devine önerildiği ancak Alman çalıştırıcı Hansi Flick'in bu transfere sıcak bakmadığı öne sürüldü.

BARÇA'YA 'HAZIRIM' MESAJI

İspanyol basınından El Nacional'de yer alan habere göre; 30 Haziran'da Liverpool ile kontratı bitecek olan ve takımdan bedelsiz ayrılma hakkı bulunan Van Dijk, İspanya'da yeni bir deneyime açık olduğunu kulübe iletti.

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HANSİ FLİCK REDDETTİ

Haberde, 2019'da Ballon d'Or yarışında Lionel Messi'nin ardından ikinci olan ve Liverpool formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig başta olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan tecrübeli stoperin bedelsiz transfer edilme ihtimaline rağmen, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in bu hamleye ikna olmadığı belirtildi. Flick'in, 35 yaşına gelen Van Dijk'ın adaptasyon süreci yaşamasından endişe duyduğu ve kadroya katılmasının La Masia altyapısından yetişen Gerard Martin gibi genç yeteneklerin forma sürelerini kısıtlayacağından çekindiği ifade edildi.

Virgil van Dijk
Başlık ResmiVirgil van Dijk

FLİCK'İN LİSTESİNDE GENÇ İSİMLER VAR

Alman teknik adamın savunmanın merkezine daha genç isimleri takviye etmek istediği ve listesinde Alessandro Bastoni, Rodrigo De Paul ve Nico Schlotterbeck'in ön plana çıktığı kaydedildi. Yönetimin tecrübeli bir savunmacı transferinde ısrar etmesi halinde ise Alman çalıştırıcının önceliğinin Van Dijk yerine Aymeric Laporte olacağı vurgulandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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