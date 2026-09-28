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Yaşam

Muş bağlarında yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanına gidiyor! Güz meyveleri tezgâhları süsledi

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Muş bağlarında yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanına gidiyor! Güz meyveleri tezgâhları süsledi
Başlık ResmiMuş bağlarında yetişiyor, Türkiye’nin dört bir yanına gidiyor! Güz meyveleri tezgâhları süsledi

Muş’un bağlarında yetiştirilen üzüm, armut, elma ve diğer güz meyveleri hasadın ardından kent merkezindeki tezgâhlarda yerini aldı. Tazeliği ve doğal aromasıyla ilgi gören meyvelerin yaklaşık yüzde 70’i ise kargo ve otobüslerle Türkiye’nin farklı illerine gönderiliyor.

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Muş’un bağlarında yetiştirilen üzüm, armut, elma ve diğer güz meyveleri, hasadın ardından kent merkezindeki tezgâhlarda yerini aldı.

Muş’ta bağcılığın yaygın olduğu bölgelerde yetiştirilen güz meyvelerinde hasat dönemi başladı. Üreticiler tarafından toplanan meyveler, kent merkezindeki tezgâhlarda satışa sunuluyor. Bağlardan toplanan üzüm, armut ve elmanın yanı sıra çeşitli meyveler, tazeliği ve doğal aromasıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Üreticiler, ürünlerin önemli bir bölümünü ise kargo ve otobüslerle Türkiye’nin farklı illerine gönderiyor. Muş’un bağlarında yetiştirilen meyvelerin hem kentte hem de il dışında tüketicilere ulaştırılması, bölgedeki bağcılığın ekonomik katkısını da artırıyor.

YÜZDE 70’İ TÜRKİYE'YE DAĞITILIYOR

Muş’ta yaklaşık 40 yıldır meyve satışı yaparak geçimini sağlayan 66 yaşındaki 7 çocuk babası İlhan Demirel, yöresel üretimin gelecek yıllarda da devam etmesi için bağcılığın geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Muş meyveleri tezgâhtaki yerini aldı. Şu an üzüm satıyorum. Tezgâhımızda sattığımız meyvelerin yüzde 70’ini il dışına gönderiyoruz. Kargo ile gönderiyoruz, otobüs ile gönderiyoruz. Üzüm, armut, çilek, elma, karçin meyvelerini tezgâhta satıyorum. Meyvelerimiz tamamen Mongok, İncebel, Mehmet, Çanakkale ve Pamuklu bağlarında yetişmektedir. Burada sattığımız meyveler tamamen organik. Bundan dolayı çok talep görüyor. Vatandaşlarımız alıyor ve il dışındaki akrabalarına gönderiyorlar. 40 yıldır tezgâhımda sadece Muş meyvelerini satıyorum. Muş meyveleri bittiğinde ben de dükkânımı kapatıyorum" dedi.

“MUŞ’TA BÜTÜN MEYVELERİ GÖRMEK MÜMKÜN”

Meyve alan eski Muş Belediye Başkanı Şerafettin Yatçı, "Tabii, sezon itibarıyla Muş meyveleriyle buluşma zamanı. Artık bağlar hasat mevsimini yaşıyor. Üzüm de çıktı. Tabii bölgemize has bir üzüm çeşidi. Çok bağımız var, değişik isimler altında. Yani Muş, üzümcülük açısından hep kayda değer bir potansiyele sahip. Bu hususta Tarım ve Orman Müdürlüğü burayla ilgilenip el atacak olursa, Muş daha iyi neticeler alabileceğimiz bir özelliğe sahiptir. Özellikle yaz ayları çok sıcak ve kurak geçiyor. Bu da meyveler için önemli bir değer taşıyor. Yani elma çeşitlerimiz var, meyvelerimiz erik, kayısı, kiraz, vişne, dut, saymakla bitmez. Aklıma gelen bütün meyveleri Muş’ta görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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