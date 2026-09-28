Rafael Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı: Türkiye beni çok şaşırttı

Sarı-kırmızılı kulübün 38 milyon euro bonservisle Milan'dan transfer ettiği Rafael Leao, deplasmanda Norveç'i 2-1 yendikleri mücadele sonrası kameralar karşısına geçti. 27 yaşındaki Portekizli yıldız; Galatasaray, Süper Lig ve form durumuyla ilgili konuştu.

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Portekiz Milli Takımı kadrosunda yer alan Rafael Leao, UEFA Uluslar A Ligi 4'inci Grup'ta Norveç'i deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rafael Leao, Galatasaray'da yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanacak.

"GALATASARAY ÇOK İYİ BİR PROJE SUNDU"

Serie A ekibi Milan'dan Süper Lig'e gelen Galatasaray'ın yeni yıldızı, "Türkiye ligi beni olumlu yönde şaşırttı; oldukça rekabetçi ve büyük isimler var. Galatasaray benimle ilgilendi, beni çok istiyorlardı ve bu çok iyi bir spor projesiydi. Hızlı bir şekilde uyum sağladım, takım çok iyi ve olağanüstü bir şey başarabiliriz, yani üst üste 5'inci şampiyonluğu kazanabiliriz. Mutluyum ve büyük işler başarmayı umuyorum" dedi.

Trabzonspor'a 4-0 kaybettikleri maçta ilk 11'de yer alan Leao, beklentileri karşılayamadı.

"SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK YAPMADIM"

Henüz en iyi formunda olmadığını belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Her sezon birbirinden farklıdır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Şu anda tamamen farklı bir ortamdayım. Sezon öncesi hazırlık yapmadım ve en iyi formuma ulaşmaya çalışıyorum. Ancak ister ilk 11’de ister yedek kulübesinden olsun, her zaman Galatasaray'a yardımcı olmaya hazırım. Fark oluşturabileceğimi hissediyorum" şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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