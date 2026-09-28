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Politika

Fuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk

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Fuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk
Başlık ResmiFuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk

Önceki Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, “Türkiye Yüzyılı” buluşmaları kapsamında İstanbul’un tüm ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Oktay “Güçlü ve büyük bir Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı’nda hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. “Vatandaşlarımızın sevinçlerine ve acılarına ortak olduk” mesajı veren Oktay, Eyüpsultan’da yaşayan Merve Kuğu ile Muhammed Emin Civelek çiftinin de nikâh şahitliğini yaptı.

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Önceki Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Merkez Teşkilatının “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul Programı” kapsamında İstanbul’un tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Eyüpsultan’da önemli ziyaretler gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İLÇE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Fuat Oktay, programına AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başladı. Burada Eyüpsultan’ın farklı bölgelerinde vatandaşlarla buluşacak olan AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, İstanbul Milletvekili Büşra Paker ve MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz ile bir araya gelen Oktay, İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu’ndan ilçe çalışmaları ve program hakkında bilgi aldı.

Fuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk
Başlık ResmiFuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Oktay, teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelerek sahada yürütülen çalışmalar ve vatandaşlarla gerçekleştirilen temaslar üzerine istişarelerde bulundu. Oktay, Eyüpsultan’ın İstanbul’un tarihi ve kültürel açıdan önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Payitahtımızın gözbebeği Eyüpsultan gibi bir ilçede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

EYÜPSULTAN KÜLLİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Eyüpsultan Camii’nde cemaatle birlikte öğle namazını kılan Oktay, namazın ardından Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti. Fatih Sultan Mehmed Han tarafından İstanbul’un fethinin ardından inşa ettirilen Eyüpsultan Camii’nin, milletimizin inancında ve medeniyet tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Oktay, burada bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Fuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk
Başlık ResmiFuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Eyüpsultan programında kendisine eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ve teşkilat yöneticileriyle cami etrafındaki esnafları tek tek ziyaret eden Oktay, talep, beklenti ve sorunlarını dinledi. Esnafın alın teri ve helal kazançla ülke ekonomisine katkı sunduğunu ifade eden Oktay, esnafın emeğinin ve gayretinin kendileri için kıymetli olduğunu dile getirdi. Esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler eden Oktay, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

Fuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk
Başlık ResmiFuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk

NİKÂH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI

Oktay, Eyüpsultan’daki temasları sırasında kendisine yapılan davet üzerine Eyüpsultan’da yaşayan Merve Kuğu ile Muhammed Emin Civelek’in nikâh merasimine katılarak çiftin nikâh şahitliğini yaptı. Genç çifte mutluluk dileyen Oktay, yuvalarının huzur, muhabbet ve bereketle taçlanması temennisinde bulundu.

Fuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk
Başlık ResmiFuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk

TEDAVİ GÖREN HASTALARI DA ZİYARET ETTİ

Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Oktay, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ülkemizin sağlık alanında son yıllarda geldiği seviyeye dikkat çekti. Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Oktay, fedakâr hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Fuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk
Başlık ResmiFuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk

TAZİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Programının son bölümünde AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı önceki dönem mahalle başkanı Tuncay Reisli’nin genç yaşta vefat eden oğlu Emre Reisli’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Oktay, merhumun aile ve yakınlarıyla bir süre görüşerek duyduğu üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti.

“VATANDAŞIMIZIN DERTLERİYLE DERTLENDİK"

Oktay, Eyüpsultan programının ardından yaptığı değerlendirmede, ziyaretlerine Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesiyle başladıklarını belirterek, ilçenin İstanbul’un tarihi ve manevi açıdan önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Sahada gerçekleştirdikleri ziyaretlerin yalnızca siyasi faaliyetlerden ibaret olmadığını vurgulayan Oktay, gün boyunca cenaze ve düğün ziyaretleri yaptıklarını, hastanede hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Oktay, “Vatandaşımızın dertleriyle dertlendik, sevinçlerine ortak olduk, taleplerini aldık. Biz sürekli sahada olan bir siyasi partiyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her gün, her an vatandaşlarımızla birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk
Başlık ResmiFuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk

“EYÜPSULTANLILAR YEREL HİZMETLERDEN MEMNUN DEĞİL”

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul Programı” kapsamında Eyüpsultan’da vatandaş ve esnafla bir araya geldiklerini belirten Oktay, ilçede yerel yönetim hizmetlerine ilişkin yoğun şikâyet ve talepler aldıklarını söyledi. İlçe teşkilatı, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları ile sahada vatandaşların talep ve sorunlarını dinlediklerini aktaran Oktay, özellikle yerel hizmetler konusunda vatandaş ve esnafın çeşitli şikayetlerini dile getirdiğini söyledi. Eyüpsultan’da Haliç’in durumuna ilişkin vatandaşların şikayetlerini aktaran Oktay, “Eyüpsultan, yerel yönetimlerde arzu ettiği hizmeti alamıyordu. Vatandaşlarımız kendilerine vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmesini bekliyor.” dedi.

BAŞLANILAN İNŞAATLARIN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ

Oktay, esnafın da altyapı, temizlik ve devam eden çalışmalarla ilgili sorunları bulunduğunu belirterek, “Çöpün toplanmasından bahsediyoruz. Başlanılan inşaatların tamamlanmasını bekliyoruz. Ana caddelerde başlayan çalışmaların ne kadar süreceği konusunda esnafımızın yeterince bilgilendirilmediğini görüyoruz" dedi.

Fuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk
Başlık ResmiFuat Oktay, Eyüpsultan’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu: Sevinçlerine ve acılarına ortak olduk

“EYÜPSULTAN BİZE EMANETTİR”

Yerel yönetim anlayışının yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirten Oktay, AK Parti belediyeciliğinin 1994'ten bu yana İstanbul’da hizmet odaklı bir anlayış ortaya koyduğunu söyledi. Eyüpsultan’ın manevi kimliğine dikkati çeken Oktay, “Eyüpsultan aynı zamanda bir emanettir. Eyüp Sultan Hazretleri’nin emanetidir. Bu ilçenin temiz tutulması ve manevi kimliğinin gelecek nesillere taşınması hepimizin sorumluluğudur.” diye konuştu.

Oktay, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında vatandaşlardan sağlık hizmetleri, yerel yönetimler ve diğer kamu hizmetlerine ilişkin talepleri de aldıklarını, bu taleplerin il ve genel merkez teşkilatları tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

VATANDAŞLAR CUMHURBAŞKANI'NA SELAMLARINI İLETTİ

Eyüpsultan’da vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ilgisine de değinen Oktay, ziyaretler sırasında vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını ilettiğini belirtti. Oktay, “Biz sadece Cumhurbaşkanımızın hızına yetişmeye çalışıyoruz. İnşallah daha güzel, daha güçlü ve büyük bir Türkiye’yi Türkiye Yüzyılı’nda hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

“BİZ İSTANBULLULARIN EMRİNDEYİZ”

Fuat Oktay, program kapsamında emeği geçen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Eyüpsultan İlçe Başkanlığı ve bütün teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Biz her zaman İstanbulluların ve Eyüpsultanlı hemşehrilerimizin emrindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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