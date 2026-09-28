A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bursa'da oynanacak mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev yapacak. İlk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya puansız başlayan Ay-Yıldızlı ekip, İtalya karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Şimdi ise gözler Türkiye İtalya maçının hakemi Michael Oliver'ın yönettiği Türkiye maçları ve sonuçlarına çevrildi.

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UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre Türkiye-İtalya karşılaşmasında düdük İngiliz hakem Michael Oliver'a emanet edildi. Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine İngiltere'den Darren England olacak. İşte, Türkiye İtalya maçının hakemi Michael Oliver'ın yönettiği Türkiye maçları ve sonuçları...

Türkiye İtalya maçının hakemi Michael Oliverın yönettiği Türkiye maçları ve sonuçları

TÜRKİYE İTALYA MAÇININ HAKEMİ MİCHAEL OLİVER'IN YÖNETTİĞİ TÜRKİYE MAÇLARI VE SONUÇLARI

31 Mart 2026: Kosova 0-1 Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye 0-6 İspanya

24 Mart 2021: Türkiye 4-2 Hollanda

12 Haziran 2015: Kazakistan 0-1 Türkiye

Türkiye İtalya maçının hakemi Michael Oliverın yönettiği Türkiye maçları ve sonuçları

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü 21.45'te başlayacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın adresi Bursa olacak. Mücadele Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye İtalya maçının hakemi Michael Oliverın yönettiği Türkiye maçları ve sonuçları

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye-İtalya maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Türkiye İtalya maçının hakemi Michael Oliverın yönettiği Türkiye maçları ve sonuçları

TÜRKİYE-İTALYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Türkiye: Altay, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Mandragora, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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