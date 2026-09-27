Ankara Açık'ta şampiyon Berfu Cengiz oldu

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.

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Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda tekler finali oynandı.

Berfu Cengiz, Sırp rakibi Teodora Kostovic'i 2-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek turnuvayı birinci tamamladı. Milli sporcu Berfu, kariyerinin ilk WTA 125 şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakanın ardından kortta ödül töreni düzenlendi. Törende Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin, Berfu Cengiz'e ödülünü takdim etti.

"ANKARA'DA İLK KUPAYI KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Törende konuşan Berfu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Evimde ilk finalimdi. Kupayı kazandığıma inanamıyorum. Özellikle Türkiye'de, Ankara'da, ilk kupayı kazandığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Berfu Cengiz'in ödül töreninden

BAHRAMİ GÖSTERİ MAÇI YAPTI

Karşılaşma öncesinde İran asıllı Fransız eski profesyonel tenisçi Mansour Bahrami, kortta gösteri maçı için çıktı.

Maçın ardından turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahrami, organizasyonun çok iyi gerçekleştirildiğini belirterek, "Buraya gelen sporseverlerin tribünleri doldurduğunu görmek harikaydı. Ankara seyircisinin önünde oynamak büyük bir keyifti. Türk Telekom da çok iyi bir iş çıkarmış. Burada gerçekten çok güzel bir turnuva düzenleniyor, tebrik ediyorum." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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