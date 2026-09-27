"Terörsüz Türkiye" sürecinde gözler yarına çevrildi: İkinci toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Terörsüz Türkiye sürecinde hükümet nezdinde bir kurul teşkil ettirildi. Yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecinde hükümet nezdinde oluşturulan kurulun yarın ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. Yılmaz, kurul bünyesinde sürecin farklı başlıklarını takip etmek üzere dört ayrı alt kurul oluşturulduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada kurulun temel görevinin "süreci takip etmek" olduğunu belirterek, oluşturulan alt kurulların görev alanlarını da açıkladı.

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DÖRT ALT KURUL OLUŞTURULDU

Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre alt kurullardan ilki, sürecin adli ve hukuki boyutunu takip edecek. İkinci alt kurul, sosyal bütünleşme ve uyum başlıklarına odaklanacak.

Üçüncü alt kurulun görevi ise sahayı izlemek ve süreci sahadaki gelişmeler üzerinden takip etmek olacak.

Dördüncü alt kurul ise silahların bırakılması ve stratejik koordinasyon başlıklarında çalışma yürütecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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