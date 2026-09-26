İspanya, İngiltere'yi Wembley'de yıktı: Tam 5 gollü şölen

Son Dünya Kupası şampiyonu İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk hafta maçında karşılaştığı dünya üçüncüsü İngiltere'yi 3-2 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran İspanya, İngiltere galibiyetiyle Uluslar Ligi'ndeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

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Luis De La Fuente liderliğindeki İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

WEMBLEY'DE FUTBOL ŞÖLENİ

Tarihi Wembley Stadyumu'ndaki maçta açılış golünü atan ancak dört dakikada yediği gollerle 2-1 geriye düşen İspanya, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

YAMAL AÇTI, OYARZABAL BİTİRDİ

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Lamine Yamal, 60. dakikada Alex Baena ve 74. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti. İngiltere'nin golleri ise 36. dakikada Anthony Gordon ve 40. dakikada Harry Kane'den geldi.

İngiltere - İspanya

KANE PENALTI KAÇIRDI

Müsabakanın 52. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Harry Kane, direği geçemezken İngiltere farkı ikiye çıkarma şansını kaybetti.

İSPANYA YENİLMİYOR

Yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran İspanya, İngiltere galibiyetiyle UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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