S-400'lerle ilgili son dakika açıklaması! F-35 satışının önündeki engel kalkıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini başka bir ülkeye transfer etmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya'nın transfer için yapılacak teklifleri değerlendirebileceğini belirterek, “Şu anda yorum yapmayacağım ancak evet, bunun imkanları var.” dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki BM merkezinde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"HER TÜRLÜ TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Türkiye'deki S-400 sistemlerinin başka bir ülkeye transfer edilmesine ilişkin soruyu cevaplayan Lavrov, “Her türlü teklifi değerlendireceğiz. Şu anda yorum yapmayacağım ancak evet, bunun imkanları var.” dedi.

Transfer için Rusya'nın onayının gerektiğine dikkati çeken Lavrov, sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu hareket etmesi ve Rusya Federasyonu ile dostane ilişkilere sahip olması gerektiğini belirtti.

Lavrov, “Böylece bu sistemlerin o ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden emin olabiliriz. Bu kritik önem taşıyor.” diye konuştu.

Avrupalıların dünyanın dört bir yanında, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Arap dünyasındaki ülkelerden silah satın aldığına ve bu silahların daha sonra başka yerlere aktarılmayacağına dair güvence imzaladığı çok sayıda örnek bulunduğunu anlatan Lavrov, buna rağmen söz konusu silahların daha sonra Ukrayna'ya aktarıldığını savundu.

Lavrov, bu tür ihlallerin yaşanmayacağına ilişkin güvence verilmesi gerektiğini kaydetti.

"AVRUPA BİZİMLE SAVAŞMAYA HAZIRLANIYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Rusya'nın Avrupa ile savaşma niyetinin bulunmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rusya'nın Avrupa'yla savaşmak gibi bir niyeti bulunmadığını dile getirdiğini hatırlatan Lavrov, “Avrupa'yla savaşmaya girme niyetimiz yok. Bu tamamen saçmalık. Ancak Avrupa bizimle savaşmaya hazırlanıyor ve her gün bunu yeniden teyit ediyor. Avrupalılar en geç 2030'a kadar savaşa hazır olmaları gerektiğini söylüyor.” ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın kendi kendini gerçekleştiren bir “kehanete dönüşebileceğine” işaret eden Lavrov, Avrupa'nın büyük miktarlarda parayı silah üretimine yatırdığını savundu.

Lavrov, “Belli bir noktada, maceralara atılmaya meraklı kişilerden biri çıkıp 'Bu kadar silah biriktirdik, şimdi bunlarla ne yapacağız?' diyebilir. 'Evet, Rusya'ya saldıracağımıza söz vermiştik.' Böyle bir senaryoda bize saldırırlar. Bizim ise onlara saldırmak gibi bir niyetimiz yok.” dedi.

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RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Moskova açısından herhangi bir güven eksikliğinin söz konusu olmadığını belirtti.

Lavrov, İstanbul'da ikili müzakerelere ve ABD'nin de dahil olduğu Abu Dabi'deki üçlü görüşmelere devam ettiklerini söyledi.

“Tüm bu görüşme turları nihayetinde bizim tarafımızdan sona erdirilmedi. Bunları, şimdi Rusya'nın temaslardan kaçındığını ve söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını iddia edenler sona erdirdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin “Batı'nın tam kontrolü altında” olduğunu savunan Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözümüne yaptığı katkıya ilişkin, “Bu kişilerle anlaşmaya varmak tamamen imkansız.” diye konuştu.

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ABD İLE İLİŞKİLER

Lavrov, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle çeşitli formatlarda düzenli diyaloğunun bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Benim 'çok dostane' olarak nitelendireceğim görüşmelere paralel olarak, ABD Rusya'yı küresel ekonomiden dışlamak yönünde kararlı bir politika yürütüyor.” değerlendirmesinde bulundu. “Ukrayna meselesinin ortadan kaldırılması” gerektiğini belirten Lavrov, bu konunun Rusya ile ABD arasında karşılıklı faydaya dayalı yeni bir dönemin önünde engel teşkil ettiğini söyledi.

ABD gibi ülkelerle diyaloğu her zaman sürdüreceklerini ifade eden Lavrov, diğer taraftan ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı sürdürdüğünü kaydetti.

ABD'nin ulusal çıkarlarının oldukça “kendine dönük” olduğunu savunan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açık konuşalım ve böyle ifade edelim. Günümüz dünyasında, ABD gibi bir süper güç için dahi tüm küresel sorunları tek başına ve diğer ülkelerin çıkarları pahasına, kendi lehine olacak şekilde çözmek mümkün değildir. Hayatın ABD'li ortaklarımıza çok kutupluluk çerçevesinde düşünmeye başlamayı ve dünyadaki tek ekonomik, askeri ve genel anlamda tek güç, uluslararası arenadaki tek bağımsız aktör olmadıkları gerçeğini kabul etmeyi öğreteceğinden eminim.”

İRAN İLE MÜZAKERELER

Lavrov, Washington'ın İran tarafından önerilen 7 günlük planı reddetmesinin “bu tür bir davranışın ilk örneği” olmadığını belirtti. İslamabad Mutabakatı'na değinen Lavrov, mutabakatın en üst düzeyde imzalandığını, adil ve dürüst bir anlaşma olduğunu hatırlattı. Lavrov, İslamabad Mutabakatı'na geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

GAZZE'YE İLİŞKİN BMGK KARARI

Gazze'ye ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen 2803 sayılı kararın tam olarak uygulanmamasının “haber değeri” bulunmadığını ifade eden Lavrov, “Bir Güvenlik Konseyi kararının uygulanmaması haber değil. Ne yazık ki durum bu ve her defasında uyulmamasının arkasında Batı'nın ilerlettiği kendi gizli gündemi bulunuyor.” diye konuştu.

Rusya ve Çin'in söz konusu karar oylamasında çekimser oy kullandığını hatırlatan Lavrov, bunun nedenini şöyle açıkladı: “ABD'li taslak hazırlayıcılarla görüştük ve Filistin konusundaki kararda BM'ye hiçbir şekilde atıfta bulunulmamasının garip göründüğünü söyledik. BM Güvenlik Konseyi'nin, bu kuruluşun onlarca yıldır Filistin meselesiyle ilgilenirken oynadığı role hiçbir şekilde değinmeyen bir metni kabul etmesi bize tuhaf geldi.”

SURİYE'DE YENİ ANAYASA SÜRECİ

Suriye'deki Kürtlerin anayasal haklarına ilişkin Rusya'nın nasıl bir rol oynayacağına dair soruyu da yanıtlayan Lavrov, geçmişte Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çeşitli dönemlerde Rusya'dan yardım istediğini söyledi.

Lavrov, SDG'nin Suriye hükümetiyle anlaşma imzalamayı gönüllü olarak kabul ettiğini belirtti.

“Suriye'de Kürtçenin yasaklandığına ilişkin herhangi bir şey duymadım. Böyle bir durum söz konusu değil.” diyen Lavrov, Suriye'deki durumu Ukrayna ile karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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