İrlandalı kaleci Gavin Bazunu'dan İsrail maçı boykotu: Sahaya çıkmayacak!

İrlandalı milli kaleci Gavin Bazunu, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki İsrail maçında forma giymeyeceğini açıkladı. Ülkesini başarıyla temsil etmek için her zaman elinden geleni yaptığı kaydeden 24 yaşındaki file bekçisi, masum insanların öldürülmesine göz yumamayacağını ifade ederek maçta sahada olmayacağını duyurdu.

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İrlanda Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İsrail ile oynayacak maça çıkmama kararı aldı.

"İSRAİL MAÇINA ÇIKMANIN YANLIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sosyal medyadan bir açıklama yapan İrlandalı file bekçisi Bazunu, "Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Ancak inançlı, karakterli ve ilkeli biri olmak için de elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail maçına çıkmanın yanlış olacağını hissediyorum. Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair inancımdan kaynaklanıyor." ifadelerine yer verdi.

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İrlanda Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu

İRLANDALI FUTBOLCULARDAN İSRAİL PROTESTOSU

İrlandalı futbolcular, "soykırımcı" İsrail'e karşı yarın oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçına, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıkmayı planlıyor. İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) Başkanı David Courell, düzenlediği basın toplantısında, İrlanda Milli Futbol Takımı'nın yarın Macaristan'ın Debrecen kentinde İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçına çıkacağını doğruladı.

SİYAH KOL BANDI TAKILACAK

Maça çıkacak oyuncuların bazı talepleri olduğunu belirten Courell, "Oyuncular, İsrail'e karşı oynanacak maçta siyah kol bandı takarak Gazze'deki çatışmalarda yitirilen tüm canları anmayı planlıyor." bilgisini verdi.

Courell, "Bunun yanı sıra takımımız, maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacak. Oyuncularımız, İsrail maçından elde edecekleri kazancı, federasyonumuz ise Avusturya karşılaşması gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak." dedi.

İsrail maçı öncesinde bir oyuncunun kadrodan çıkarılma talebinde bulunduğunu doğrulayan Courell, "Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti." ifadesini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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