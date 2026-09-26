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Spor

Sosyal medya bunu konuşuyor: Mbappe'den peş peşe Arda Güler paylaşımları

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Sosyal medya bunu konuşuyor: Mbappe'den peş peşe Arda Güler paylaşımları
Başlık ResmiSosyal medya bunu konuşuyor: Mbappeden peş peşe Arda Güler paylaşımları

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, Kocaeli Stadyumu'nda kendi attığı golle 1-0 kazandıkları Türkiye maçı sonrası Arda Güler'in de yer aldığı art arda sosyal medya paylaşımları yaptı. İki futbolcu, İspanyol devi Real Madrid'in başarısı için mücadele ediyor.

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Fransa Milli Takımı forması giyen Kylian Mbappe, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1'inci Grup'ta 1-0 galip geldikleri Türkiye maçı sonrası, Real Madrid'den takım arkadaşları Eduardo Camavinga ve Arda Güler'in de yer aldığı iki sosyal medya paylaşımına imza attı.

Kocaeli'de A Milli Takımımız'a attığı gol sonrası sakatlık geçiren Kylian Mabppe, karşılaşmaya devam edemedi.
Başlık ResmiKocaeli'de A Milli Takımımız'a attığı gol sonrası sakatlık geçiren Kylian Mabppe, karşılaşmaya devam edemedi.

"HABİBİ"

Arda Güler ile sohbet ederken çekilen fotoğrafını, "Habibi" (dostum, kardeşim) mesajıyla paylaşan 27 yaşındaki oyuncu, milli futbolcumuzla birlikte Camavinga'nın da yer aldığı fotoğrafı da Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Kylian Mbappe'nin ilk paylaşımı
Başlık ResmiKylian Mbappe'nin ilk paylaşımı

"ÖNCE DOSTLUK"

Mbappe'nin paylaşımları Fransa Milli Takımı sosyal medya hesaplarında da yer aldı. Real Madrid'in 3 yıldızı Mbappe, Camavinga ve Arda'nın sohbet ettikleri anlara, "Önce dostluk" notu düşüldü.

Kylian Mbappe'nin ikinci paylaşımı
Başlık ResmiKylian Mbappe'nin ikinci paylaşımı
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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