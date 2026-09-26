Fransa maçı sonrası canlı yayında Arda Güler çağrısı: Ayıp da değil!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Türkiye'nin performansını yorumlayan İlker Yağcıoğlu, Real Madrid forması giyen Arda Güler'e ayrı bir parantez açtı.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda konuk ettiği Fransa'yı konuk etti. Yorumcu İlker Yağcıoğlu, yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin attığı golle Fransa'nın 1-0 kazandığı maçı değerlendirdi.

"DOĞRU OYNADIK"

TRT Spor canlı yayınında konuşan Yağcıoğlu, "Puan alabileceğimizi düşünüyorduk ama alamadık. Aslında maçtan önce korkularımız vardı. Fransa'nın ön taraftaki 4 oyuncuya bakıyorsun 'Eyvah!' diyorsun. Birebir eşleşsen sıkıntı, biraz savunma tarafını yapmazsan sıkıntı. Takım halinde savunma disiplinine uyman lazım. Doğru bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Kaybettik ama Dünya Kupası'nda yarı finali başarısızlık olarak adlandıran bir ülkeye karşı müthiş mücadele ettik. Oyun stratejisi son derece doğruydu. Böyle bir rakibe karşı bu kadar mücadele edebilirsiniz. Fırsatlar yakaladık" ifadelerini kullandı.

İlker Yağcıoğlu

"ARDA BAŞKA SEVİYEDE"

LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'den övgüyle bahseden Yağcıoğlu, “Arda başka bir seviyeye gelmiş. Artık liderliği ona vereceğiz. Biz Arda'nın etrafında bir milli takım oluşturacağız, ayıp da değil, Arda'ya sorsun 'Kiminle oynamak istiyorsun?' diye. Onu da oynatabilir” açıklamasında bulundu.

Arda Güler

"CAN'DAN FAZLASINI BEKLERDİM"

60 yaşındaki eski futbolcu, “Deniz Gül'le başlasa daha mı iyi olur diye bir düşünce var aklımda ama oynamayan oyuncu ne katkı verecek onu da bilmiyorum. Sadece düşüncede kalıyor. Can'dan daha fazlasını beklerdim. Daha etkili bir oyun ortaya koymasını bekliyordum. Çocuklar iyi mücadele etti. Dünya Kupası'nda çizdikleri o kötü tabloyu bugünkü oyunla tersine çevirdiler" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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