Sakarya'da alevlere teslim olan restoranı söndürmek için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Bahçelievler Mahallesi Ata Sokak’ta, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle restoranın içerisinde yangın çıktı.

Alevleri ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler restoranı sardı! Geriye küle dönmüş enkaz kaldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için çalışma başlattı.

Alevler restoranı sardı! Geriye küle dönmüş enkaz kaldı

Restoranı saran alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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