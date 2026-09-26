Alevler restoranı sardı! Geriye küle dönmüş enkaz kaldı
Sakarya'da alevlere teslim olan restoranı söndürmek için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Bahçelievler Mahallesi Ata Sokak’ta, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle restoranın içerisinde yangın çıktı.
Alevleri ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için çalışma başlattı.
Restoranı saran alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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