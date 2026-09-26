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Spor

Lukaku, Donnarumma'yı çıldırttı: Maç sonunda ortalık karıştı

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Lukaku, Donnarumma'yı çıldırttı: Maç sonunda ortalık karıştı
Başlık ResmiLukaku, Donnarummayı çıldırttı: Maç sonunda ortalık karıştı

Belçika'nın İtalya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında Lukaku ile Donnarumma arasında tansiyon yükseldi. Belçikalı yıldızın skoru gösterip yaptığı "sus" işaretinin ardından İtalyan kaleci maç sonunda Lukaku'nun üzerine yürüdü.

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun golleriyle galibiyete uzanan Belçika'da karşılaşmanın son bölümü ise büyük bir gerilime sahne oldu. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku ile İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma maç sonunda karşı karşıya geldi.

Lukaku, Donnarummayı çıldırttı: Maç sonunda ortalık karıştı
Başlık ResmiLukaku, Donnarummayı çıldırttı: Maç sonunda ortalık karıştı

MAÇ SONU GERGİNLİĞİ

İtalya karşısında alınan galibiyetin son bölümünde oyuna dahil olan Romelu Lukaku, 83. dakikada Charles De Ketelaere'nin yerine sahaya çıktı. Belçikalı yıldız, karşılaşmanın 90+1. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından İtalya kaptanı Gianluigi Donnarumma ile sözlü tartışma yaşadı.

Lukaku, tartışmanın ardından takımının 2-0'lık üstünlüğünü eliyle işaret ederek parmağını dudaklarına götürdü ve "sus" anlamına gelen hareketi yaptı.

Lukaku, Donnarummayı çıldırttı: Maç sonunda ortalık karıştı
Başlık ResmiLukaku, Donnarummayı çıldırttı: Maç sonunda ortalık karıştı

DONNARUMMA SAHAYA GERİ DÖNDÜ

Bu hareketin ardından tansiyon yükselirken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Donnarumma doğrudan Lukaku'nun bulunduğu bölgeye yöneldi. İtalyan kaleci, Alman hakem Daniel Siebert'in araya girmesine rağmen Belçikalı futbolcunun üzerine yürüdü.

İki oyuncu kısa süre içerisinde burun buruna gelirken, diğer futbolcular araya girerek tarafları ayırdı. Yaşanan gerginliğin ardından hakem Siebert, hem Lukaku'ya hem de Donnarumma'ya sarı kart gösterdi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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