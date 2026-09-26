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Spor

Milli Takım'ın İtalya maçında İngiliz hakem düdük çalacak

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Milli Takım'ın İtalya maçında İngiliz hakem düdük çalacak
Başlık ResmiMilli Takımın İtalya maçında İngiliz hakem düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. Bursa'daki mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesini İtalya karşısında sürdürecek. Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşma 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da futbolseverlerin karşısına çıkacak.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacağı İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. Bursa'da oynanacak kritik mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Darren England olacak. Mücadelede VAR görevini Stuart Attwell, AVAR görevini ise Matthew Donohue üstlenecek.

İngiliz hakem Michael Oliver
Başlık Resmiİngiliz hakem Michael Oliver

DÖRDÜNCÜ DEFA TÜRKİYE'NİN MAÇINI YÖNETECEK

Michael Oliver, daha önce A Milli Takım'ın 4 maçında görev yaptı. Türkiye bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Oliver'ın yönettiği ilk Türkiye maçı, 2015 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile oynanan karşılaşma oldu. Türkiye, deplasmanda 1-0 galip geldi.


İngiliz hakem, 2021 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelede de görev yaptı. Oliver, 2025 Dünya Kupası Elemeleri'nde ise Türkiye'nin İspanya'ya 6-0 yenildiği karşılaşmayı yönetti. Son olarak 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile Türkiye arasında oynanan ve A Milli Takım'ın 1-0 kazandığı mücadelede düdük çaldı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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