Üniversite ek yerleştirme sürecini geride bırakan adayların gözü kulağı 2026 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek tercih sonuç duyurusuna çevrildi. Belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştiren adaylar, değerlendirmelerin neticelendirilmesini bekliyor. Peki,YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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2026 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. 17-21 Eylül tarihleri arasında alınan tercihleri değerlendirecek olan ÖSYM, merkezi yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapacak. Sonuçlar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuç tarihi henüz netleştirilmedi. Ancak geçtiğimiz sene ek tercihler 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları 6 Ekim 2025 günü açıklanmıştı.

Gözler üniversite ek yerleştirme takviminde... YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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