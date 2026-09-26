Türkiye maçı sonrası Fransa'da manşetlerde Mbappe ve Zidane var: "Acı içinde" galibiyet

Fransız basını, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye karşısında alınan 1-0'lık galibiyete geniş yer ayırdı. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın 32 yıllık hasrete son vermesi (Aime Jacquet sonrası Fransa'nın başında ilk maçını kazanan ilk hoca) ve galibiyet golünü kaydeden Kylian Mbappe'nin sakatlığı manşetlerde yer aldı.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma sonrası Kylian Mbappe'nin sakatlığı, Fransa basınında geniş yankı buldu.

"ZIDANE ZORLU SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİ"

Le Monde: İstanbul'un bir saat doğusunda, Marmara Denizi kıyısında yer alan İzmit şehrinde, 'Zizou' Real Madrid'in başındaki son maçından 5 yıl sonra, Uluslar Ligi'nin ilk gününde yeniden zaferin tadını çıkardı. Aime Jacquet'nin 1994'te Maviler'in başına geçmesinden bu yana ilk defa yeni bir teknik direktör Fransız milli takımıyla ilk maçını kazandı.

Vincenzo Montella - Zinedine Zidane

"ZIDANE'IN İLK MAÇINDA MAVİLER KAZANDI"

RMC Sport: Aime Jacquet'den 32 yıl sonra, 'Zizou' lakaplı teknik direktör, ilk maçını kazanan ilk Fransız milli takım teknik direktörü oldu. Fransa'nın net gol fırsatlarının az olduğu çekişmeli maçta Kylian Mbappe'nin golüyle galibiyete ulaştı.

Kylien Mbappe, 54'üncü dakikada attığı gol sonrası acı içinde yerde kaldı ve maça devam edemedi.

"FRANSA KAZANDI AMA MBAPP'EYİ KAYBETTİ"

Foot Mercato: Maviler, Zidane'ın teknik direktör olarak ilk maçında zorlu bir galibiyet elde etti ancak önemli olan galibiyeti almalarıydı.

"MAVİLER PARLAMASA DA GELİP GELDİ"

Le Figaro: Fransa, yeni teknik direktörünün göreve başladığı ilk maçta Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Ancak performans, beklentilerin çok altında kaldı. Uluslararası bir maça yakışmayan bir sahada, Zidane'ın Fransa'sı ilk yarıda kayda değer hiçbir şey göstermedi.

Uğurcan Çakır, 87'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"ZIDANE YILLAR SONRA İLKİ BAŞARDI"

Huffington Post: Zinedine Zidane, Aime Jacquet'den bu yana Fransa Milli Takımı'ndaki ilk maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Laurent Blanc ve Didier Deschamps bunu başaramamıştı.

"ACI İÇİNDE GELEN GALİBİYET"

L'Equipe: Zinedine Zidane'ın teknik direktör olarak ilk maçında Fransa, Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 1-0'lık skorla kıl payı mağlup etti. Kylian Mbappe, sakatlanarak acı içinde oyundan çıkmadan önce gol attı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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