Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Türkiye maçı sonrası Fransa'da manşetlerde Mbappe ve Zidane var: "Acı içinde" galibiyet

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye maçı sonrası Fransa'da manşetlerde Mbappe ve Zidane var:
Başlık ResmiTürkiye maçı sonrası Fransada manşetlerde Mbappe ve Zidane var: Acı içinde

Fransız basını, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye karşısında alınan 1-0'lık galibiyete geniş yer ayırdı. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın 32 yıllık hasrete son vermesi (Aime Jacquet sonrası Fransa'nın başında ilk maçını kazanan ilk hoca) ve galibiyet golünü kaydeden Kylian Mbappe'nin sakatlığı manşetlerde yer aldı.

Kaydet
|

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız, Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma sonrası Kylian Mbappe'nin sakatlığı, Fransa basınında geniş yankı buldu.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL│Fransızlar, Türkiye maçını değerlendirdi: Montella taktiksel savaşı kaybetmedi!
SPOR

ÖZEL│Fransızlar, Türkiye maçını değerlendirdi: Montella taktiksel savaşı kaybetmedi!

"ZIDANE ZORLU SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİ"

Le Monde: İstanbul'un bir saat doğusunda, Marmara Denizi kıyısında yer alan İzmit şehrinde, 'Zizou' Real Madrid'in başındaki son maçından 5 yıl sonra, Uluslar Ligi'nin ilk gününde yeniden zaferin tadını çıkardı. Aime Jacquet'nin 1994'te Maviler'in başına geçmesinden bu yana ilk defa yeni bir teknik direktör Fransız milli takımıyla ilk maçını kazandı.

Vincenzo Montella - Zinedine Zidane
Başlık ResmiVincenzo Montella - Zinedine Zidane

"ZIDANE'IN İLK MAÇINDA MAVİLER KAZANDI"

RMC Sport: Aime Jacquet'den 32 yıl sonra, 'Zizou' lakaplı teknik direktör, ilk maçını kazanan ilk Fransız milli takım teknik direktörü oldu. Fransa'nın net gol fırsatlarının az olduğu çekişmeli maçta Kylian Mbappe'nin golüyle galibiyete ulaştı.

Kylien Mbappe, 54'üncü dakikada attığı gol sonrası acı içinde yerde kaldı ve maça devam edemedi.
Başlık ResmiKylien Mbappe, 54'üncü dakikada attığı gol sonrası acı içinde yerde kaldı ve maça devam edemedi.

"FRANSA KAZANDI AMA MBAPP'EYİ KAYBETTİ"

Foot Mercato: Maviler, Zidane'ın teknik direktör olarak ilk maçında zorlu bir galibiyet elde etti ancak önemli olan galibiyeti almalarıydı.

ÖNERİLEN HABERLER
Merih Demiral, hakemle arasındaki konuşmayı anlattı: Karardan emin değildi
SPOR

Merih Demiral, hakemle arasındaki konuşmayı anlattı: Karardan emin değildi

"MAVİLER PARLAMASA DA GELİP GELDİ"

Le Figaro: Fransa, yeni teknik direktörünün göreve başladığı ilk maçta Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Ancak performans, beklentilerin çok altında kaldı. Uluslararası bir maça yakışmayan bir sahada, Zidane'ın Fransa'sı ilk yarıda kayda değer hiçbir şey göstermedi.

Uğurcan Çakır, 87'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Başlık ResmiUğurcan Çakır, 87'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"ZIDANE YILLAR SONRA İLKİ BAŞARDI"

Huffington Post: Zinedine Zidane, Aime Jacquet'den bu yana Fransa Milli Takımı'ndaki ilk maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Laurent Blanc ve Didier Deschamps bunu başaramamıştı.

"ACI İÇİNDE GELEN GALİBİYET"

L'Equipe: Zinedine Zidane'ın teknik direktör olarak ilk maçında Fransa, Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 1-0'lık skorla kıl payı mağlup etti. Kylian Mbappe, sakatlanarak acı içinde oyundan çıkmadan önce gol attı.

ÖNERİLEN HABERLER
Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler
SPOR

Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e yaptığı tepki çekti
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
Yedi şirketin tüm alım satım kayıtları istendi
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
Türkiye-Fransa maçı sonrası manşetlerde 2 isim var
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi! "
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Fenerbahçe ceza sebebini açıkladı
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
Yunan muhalefetinden ezber bozan Türkiye çağrısı!
ÜLKEYİ SEL VURDU!
ÜLKEYİ SEL VURDU!
Hayat durdu! Sokaklar nehre döndü, araçlar gömüldü
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
"BİZİM SEVGİMİZ BAŞKA"
Gözü gibi bakıyor, 6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor
YÜREKLER AĞZA GELDİ
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef'ten ilk müdahale...
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş!
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Netanyahu'nun otelinin dibindeki rögardan çıkmışlardı!
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilirin payı artıyor
Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilirin payı artıyor
Kaydet
Macaristan Başbakanı'nın Roma turu olay oldu! Sokak ortasında böyle dans etti
Macaristan Başbakanı Roma sokaklarında böyle dans etti
Kaydet
Asya ülkesini sel vurdu! Hayat durdu, araçlar suya gömüldü: Sokaklar nehre döndü
Asya ülkesini sel vurdu! Hayat durdu, araçlar suya gömüldü: Sokaklar nehre döndü
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.