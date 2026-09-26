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Ekonomi

Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilirin payı artıyor

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Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilirin payı artıyor
Başlık ResmiTürkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilirin payı artıyor

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2026 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 62,9’una karşılık gelen 79 bin 902 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşurken, güneş enerjisinin kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22’ye yükseldi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin elektrik kurulu gücüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, "Temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın payını her geçen gün biraz daha büyüteceğiz. Güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırarak hem enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek hem de 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. COP31 sürecinde de Türkiye’nin bu alandaki vizyonunu ve somut hedeflerini güçlü şekilde ortaya koyacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

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YENİLENEBİLİRİN PAYI YÜZDE 62,9

Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata yükseldi. Bu kapasitenin 79 bin 902 megavatını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 62,9’a ulaştı. Yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 72,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilirin payı artıyor
Başlık ResmiTürkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilirin payı artıyor

GÜNEŞ VE RÜZGÂRDA 43 BİN 348 MEGAVAT

Ağustos ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 27 bin 914 megavata yükselirken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22 oldu. Rüzgâr enerjisinde ise kurulu güç 15 bin 434 megavata ulaştı ve toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Böylece güneş ve rüzgâr enerjisinin toplam kurulu gücü 43 bin 348 megavata, toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 34,2’ye yükseldi.

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"YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIMIZIN PAYINI HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA BÜYÜTECEĞİZ"

Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Elektrik kurulu gücümüz, ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata erişti. Bu gücün yüzde 62,9’u yenilenebilir kaynaklardan oluşurken, güneş ve rüzgârda toplam 43 bin 348 megavat kurulu güce ulaştık. Güneşin, kurulu gücümüz içerisindeki payı yüzde 22’ye çıktı. Temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın payını her geçen gün biraz daha büyüteceğiz. Güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırarak hem enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek hem de 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. COP31 sürecinde de Türkiye’nin bu alandaki vizyonunu ve somut hedeflerini güçlü şekilde ortaya koyacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNÜN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI

2026 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyle:

KAYNAKKURULU GÜÇ (MW)PAY (%)
Hidroelektrik32.33125,5
Güneş27.91422,0
Doğal Gaz25.01219,7
Rüzgâr15.43412,2
Yerli Kömür11.5659,1
İthal Kömür10.4668,2
Biyokütle2.4241,9
Jeotermal1.7981,4
TOPLAM126.944%100

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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