CHP’den Mansur Yavaş’a açık kapı: Bugünden yarının hesabı yapılmaz

CHP kurmayları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ileride tekrar partiye dönme ihtimalinin olduğunu söyledi. Parti yöneticileri, "Bugünden yarının hesabını yapmak doğru değil. Siyasette şartlar değişir, insanlar yeniden bir araya gelebilir." ifadelerini kullandı.

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CHP’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı parti kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Yavaş’ın istifasının CHP ile ilişkisi açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten CHP kurmayları, Yavaş’ın ileride partiye dönme ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

Parti yöneticileri “Bugünden yarının hesabını yapmak doğru değil. Siyasette şartlar değişir, insanlar yeniden bir araya gelebilir. Mansur Bey, 2014’te aday oldu, 2016’da istifa etti, 2018’de geri geldi, 2019’da seçildi. Ne olacağı belli olmaz, belki sonra yine geri gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Muhtemel bir dönüşün bugünkü şartlarda daha önceki dönüş süreci gibi kolay olmayacağını vurgulayan kurmaylar “Ama bu sefer dönüşünü Parti Meclisi kabul eder mi, bilemeyiz. O günün şartlarında kimler olur, parti nasıl bir yapıda bulunur, bunları şimdiden kimse bilemez” ifadelerini kullandı.

SİYASETİN İÇİNDE KALACAK

ABB Başkanı’nın istifa açıklamasındaki “tavanda değil tabanda birleşme” mesajını da değerlendiren CHP’li yöneticiler, bu ifadenin Yavaş’ın siyasi hayatına

tamamen nokta koymadığı şeklinde yorumlanabileceğini belirtti. Kurmaylar “Bu sözleri söylemeseydi tamamen jübile yaptı denirdi” dedi.

Mansur Yavaş’ın ilerleyen dönemde farklı siyasi aktörlerle ortak bir zeminde hareket etme ihtimalini açık tuttuğunu belirten bazı parti yöneticileri “Bu açıklama, önümüzdeki dönemde siyasetin içinde kalacağını ve kendisine bir alan açacağını gösteriyor” diye konuştu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’ın partiden ayrılmasını istemediğini ifade eden kurmaylar “Kemal Bey Mansur Bey’in gitmesini istemezdi ama Mansur Bey de kalmak için bir şey yapmadı” açıklamasını yaptı.

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