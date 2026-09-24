CHP’de Ankara depremi! Mansur Yavaş krizi istifayla son buldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Sözcüsü Sarı’nın “Hiç kimse CHP’den üstün değildir” diyerek hedef almasının ardından partisinden istifa etti. Sekiz ilçe başkanının da ayrılmasıyla başkentte CHP’li belediye sayısı ikiye düştü.

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CHP’nin kurultay davasında verilen “mutlak butlan” kararının ardından siyasi yol haritası merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün istifa etti. Siyasi hayatına bağımsız devam edeceğini açıklayan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirtti.

Yavaş’ın istifası, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın kendisiyle ilgili açıklamalarından birkaç saat sonra geldi. Sabah saatlerinde genel merkezde gazetecilerle bir araya gelen Sarı, belediye başkanlarının siyasi aidiyeti konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Sarı, CHP’nin kurumsal kimliğinin herkesin üzerinde olduğunu belirterek, “Hiç kimse CHP’den üstün değildir ve kendisini CHP’den üstün görmemelidir” dedi. Sarı, belediye başkanlarının CHP’nin kurumsal kimliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

Sarı’nın bu açıklamaları siyasi kulislerde tartışılırken, Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla istifasını duyurdu. Yavaş, “Daha

önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar

nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Sarı’nın “Hiç kimse CHP’den üstün değildir” açıklamasına isim vermeden cevap veren Yavaş, “Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

SEKİZ BAŞKAN DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan, Yavaş’ın istifasının ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Nallıhan, Şereflikoçhisar ve Elmadağ Belediye Başkanları da CHP’den istifa etti. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık da CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘NAMUS’ HATIRLATMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın istifasını kendi sözleri üzerinden değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir” dediği Yavaş’ın “Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur” sözlerini hatırlattı. CHP lideri, “Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz” açıklamasını yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise istifasının ardından Yavaş’ı tebrik için telefonla aradığını belirterek “Memleket ve kendisi için hayırlı olsun” dedi. Özel, bundan sonraki süreçte alacakları her türlü karara saygılı olduklarını söyledi.

TABLO, 2,5 YILDA DEĞİŞTİ, CHP'Lİ BELEDİYE SAYISI İKİYE DÜŞTÜ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, 25 ilçesi bulunan Ankara'da, Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra 16 ilçe belediyesini kazanmıştı. Başkentteki siyasi tablo, yaklaşık iki buçuk yıl içerisinde yaşanan istifalar ve parti değişiklikleriyle büyük ölçüde değişti. Yıllar içerisinde Keçiören, Haymana, Gölbaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanlarının CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmesiyle CHP'nin ilçe belediyesi sayısı 16'dan 12'ye düştü. Çankaya ve Mamak'ın da Yeni Parti'ye geçmesiyle sayı 10'a geriledi. Sekiz ilçe belediye başkanının dünkü istifasıyla birlikte de sayı ikiye düştü.

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