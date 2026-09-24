Yediklerinizle örnek olun: Çocuğa bebeklikten itibaren sofra kültürünü aşılayalım

Humm Organic ve AÇEV, ebeveynlere yönelik “Her Ebeveyn, Çocuğunun İlk Beslenme Rehberidir” kitabını yayımladı. Kitap, çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığının aile sofrası ve ebeveynlerin örnek davranışlarıyla şekillendiğine dikkat çekiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

“Sağlıklı Gelecek için Organik Bir Destek” sosyal etki projesini Diyarbakır’da başlatan Humm Organic ve AÇEV, iş birliğinin ikinci aşamasında ebeveynlere yönelik “Her Ebeveyn, Çocuğunun İlk Beslenme Rehberidir” kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Diyetisyen ve Gastronomi Uzmanı Yasemin Güzel’in kaleme aldığı kitap, çocuk beslenmesini gıda okuryazarlığı, lezzet deneyimi, aile sofrası ve bilinçli seçimler gibi farklı boyutlarıyla ele alıyor.

“Her sofra bir eğitim ortamıdır ve her anne baba çocuğunun ilk beslenme rehberidir” diyen Güzel “Araştırmalar ilk 6 yaşta edinilen beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda da sürdüğünü gösteriyor.

Bu dönem çocuğun öğrenme, tat algısı ve karar verme merkezlerinin en hızlı geliştiği yıllardır. Dolayısıyla sofrada sunulan her tat çocuğun hafızasında iyi ya da kötü yer eder. Çocuk sofrada gördüğünü taklit eder. Sağlıklı beslenme yemesi gerekeni öğretmek değil, örnek olarak göstermektir.

Bebeğinizi mama sandalyesiyle birlikte sofraya oturtun. Yediklerinizle çocuğunuza örnek olun. Aile sofrası kültürünü çocuğa bebeklikten aşılayalım. Araştırmalar aileyle birlikte düzenli yemek yiyen çocukların hem daha dengeli beslendiğini hem de yeme bozukluklarına karşı daha dirençli olduğunu gösteriyor” dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala