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ABD'den dikkat çeken Türkiye mesajı: "Gerçek dostu zor zamanlarda anlarsınız"

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ABD'den dikkat çeken Türkiye mesajı:
Başlık ResmiABDden dikkat çeken Türkiye mesajı: Gerçek dostu zor zamanlarda anlarsınız

ABD’nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkiye dikkat çekerek iki liderin birbirine büyük saygı duyduğunu ve aralarında çok iyi bir uyum bulunduğunu söyledi. Barrack, kültürel farklılıklara rağmen Erdoğan ve Trump’ın birbirlerine çok benzediğini belirterek, “Gerçek dostu zor zamanlarda anlarsınız” dedi.

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ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York'ta temaslarda bulunuyor. İhlas Haber Ajansı'nın sorularını cevaplayan Barrack, dün İran tarafıyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI"

Barrack, “Diyalog için atılan her adım, değerlendirilen her fırsat doğru yönde atılmış bir adımdır. (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi) Steve Witkoff'un da bu konuda cesaretlendiğini düşünüyorum. Daha fazla görüşme gerçekleştiriyoruz ve bu hepimiz için yapılması gereken doğru şey. Türkiye, bu süreçte çok önemli bir rol oynadı. Benim tüm taraflarla çok iyi ilişkilerim var ve kültürü de iyi anlıyorum. Bu nedenle umutluyuz. Bu bir süreç, tek seferde sonuçlanacak bir mesele değil” dedi.

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"BAŞKA BİR SEÇENEĞİMİZ YOK"

İran ile savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya ilişkin görüşleri sorulan Barrack, “İyimserim, çünkü iyimser olmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Bence kültürel farklılıklar söz konusu. Her iki tarafın da kendi açısından cesur bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken, taraflar arasında bir uzlaşı zemini bulmak” ifadelerini kullandı.

Barrack, tarafların anlaşmaya hazır olduğunu düşündüğünü belirterek, “Ancak herkesin hazır olduğunu düşünüyorum. Bölge hazır, Amerika hazır. Umarım İran tarafı da hazırdır” dedi.

ABDden dikkat çeken Türkiye mesajı: Gerçek dostu zor zamanlarda anlarsınız
Başlık ResmiABDden dikkat çeken Türkiye mesajı: Gerçek dostu zor zamanlarda anlarsınız

ERDOĞAN VE TRUMP'I BİRBİRİNE BENZETTİ

Dün akşam Trump'ın devlet başkanları onuruna verdiği yemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ayaküstü sohbete değinen Barrack, iki lider arasındaki ilişkiye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, “Evet, gerçekten harika. İki lider birbirlerine büyük saygı duyuyor. Ancak bundan da öte, aralarında çok iyi bir uyum var. Kültürel farklılıklara rağmen birbirlerine çok benziyorlar” dedi.

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Bu durumun iki ülke arasında sahada görev yapan biri olarak kendi işini de oldukça kolaylaştırdığını belirten Barrack, “Çünkü birbirleriyle çok iyi ve etkili bir şekilde iletişim kuruyorlar. Türkiye, Amerika'nın çok iyi bir dostu oldu. Böylesine zor dönemlerde, gerilimin yüksek olduğu zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız” diye konuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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