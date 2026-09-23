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Oyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’

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Oyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’
Başlık ResmiOyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan oyuncu Sedat Savtak, açıklamalarda bulundu. Canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini ifade eden Savtak “Sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Sözleşmenin gerektirdiklerini yapmak zorundayız. Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa oyunculuğumla değerlendirdim" dedi. Karakterin FETÖ veya illegal bir yapı bağlantısı hakkında gözlemi olmadığını belirten Savtak “Öyle bir gözlemim yok. Öyle bilgilerde bize verilmez” diye konuştu.

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, ifadeye çağrılan oyuncu Sedat Savtak, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’
Başlık ResmiOyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu, bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Oyuncu Sedat Savtak FETÖ veya illegal bir yapı bağlantısı hakkında gözleminin olmadığını belirtti.

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“SÖZLEŞMENİN GEREKTİRDİKLERİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Savtak, "Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgilerde bize verilmez. Kurtlar Vadisi'ne tüm yüreğimle bütün yaşamışlığımla öğrendiklerimle diğer oynayan yüzlerce binlerce oyunu arkadaşlarım gibi elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu verdik. Sözleşme yaptığımız aşamamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak. Sözleşmenin gerektirdiklerini yapmak zorundayız" dedi.

Oyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’
Başlık ResmiOyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’

“YAPTIĞIM GÖRÜŞMEM ONLA KALACAK”

Bir oyuncu olarak üzerine düşeni yaptığını ifade eden Savtak “Öncelikle bir oyuncu her hangi bir rolde sinema, dizi ya da tiyatro dahi olsa elbette dürüst yaklaştığı yüreğiyle, ben de bu dizeye Kurtlar Vadisi'ne tüm yüreğimle bütün yaşamışlığımla öğrendiklerimle diğer oynayan yüzlerce binlerce oyunu arkadaşlarım gibi çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim onlarda aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu verdik. Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim. Onunla yaptığım görüşmem onla kalacaktır" dedi.

Oyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’
Başlık ResmiOyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’

“ROLÜN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ ALMAYIZ”

Canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini ifade eden Savtak, "Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter. Öncelikle biz zaten bizim başlangıç aşamasında sözleşme yaptığımız aşamamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek. Ve halkın izleyişi ile yazılacak. Sözleşmenin gerektirdikleriniz yapmak zorundayız. O sözleşmeler çok kalın olmamakla beraber düşüncel ve fikirsel ebatlarda yerli ve yeterincedir" diye konuştu.

Oyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’
Başlık ResmiOyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’

“GÖZLEMİM YOK”

Savtak, FETÖ veya illegal bir yapı bağlantısı hakkında gözlemi olmadığını işaret ederek sözlerini “Hayır öyle bir gözlemim yok. Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgilerde bize verilmez. Bir hayal gücünden midir değerlendirmiştir bunu da halkımız değerlendirmiştir" diyerek tamamladı.

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NE OLMUŞTU?

Silivri Cezaevi'nde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirtmişti.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'
Başlık ResmiEski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'

Gürlek, yeni gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada "26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer vermişti. Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmıştı.

Oyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’
Başlık ResmiOyuncu Sedat Savtak Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: ‘Öyle bilgiler bize verilmez’
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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