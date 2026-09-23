Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki hamlelerinde Ankara faktörü bir kez daha merkez konuma yerleşti. Atina, İsrail ile savunma iş birliğinden Great Sea Interconnector elektrik kablosuna kadar bölgedeki planlarını Türkiye’nin tutumunu hesaba katarak şekillendiriyor. Uzun süredir ilerleme sağlanamayan kablo projesinde ise yeni formül devreye girdi. Yunanistan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa üzerinden Ankara ile koordinasyon sağlamanın yollarını arıyor.

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Atina'nın İsrail'le savunma alanında attığı milyarlarca euroluk adımlar Yunan basınının da merceğine girdi.

Kathimerini'ye göre Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği son dönemde daha da derinleşti.

31 Ağustos'ta imzalanan yaklaşık 3 milyar euroluk anlaşmayla Yunanistan, İsrail'den radar, lojistik ekipman, eğitim ve destek unsurlarını da içeren “Aşil Kalkanı” hava ve füze savunma sistemlerini tedarik edecek.

Gazete, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma ve güvenlik yakınlaşmasının Ankara'nın tepkisini çektiğini hatırlattı.

Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı! U dönüşü yaptılar

"DOĞU AKDENİZ'DE YENİ TÜRKİYE HESABI"

Savunma alanındaki yakınlaşmanın yanı sıra Doğu Akdeniz'deki Great Sea Interconnector elektrik kablosu projesi de Ankara-Atina hattındaki denklemin önemli parçalarından biri haline geldi.

Atina, Yunanistan'ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e bağlaması planlanan projede deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatmak istiyor. Ancak uzun süredir somut ilerleme sağlanamayan proje başarısız girişimler karşısında kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor.

Yunan basını, Türkiye'nin uluslararası denizaltı kablo projelerine ilkesel olarak karşı çıkmadığını, ancak Türkiye'nin egemenlik hakları ve deniz yetki alanlarında gerçekleştirilecek her türlü faaliyet için kesinlikle kendisiyle koordinasyon kurulmasını şart koştuğunu itiraf etti:

"Ankara, denizaltı kablo projelerine kategorik olarak karşı çıkmazken, Türkiye'nin egemenlik hakkı ve deniz yetki alanı iddiasında bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilecek faaliyetlerde kendisiyle koordinasyon kurulmasını talep ediyor." değerlendirmesini aktardı.

İddialara göre panikleyen Atina ve Paris yönetimi, Türkiye'yi by-pass edemeyeceklerini anlayarak yeni bir formül arayışına girdi.

FRANSA TÜRKİYE'Yİ İKNA EDEBİLİR

Yeni plana göre Yunanistan, Fransa ile üzerinde çalıştığı yeni formülde Türkiye dahil bölgedeki kıyıdaş ülkeleri çalışmalar başlamadan önce bilgilendirmeyi planlıyor.

Araştırmaların Fransız bayraklı bir gemiyle yürütülmesi, bildirimin ise Paris tarafından yapılması değerlendiriliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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