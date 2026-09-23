Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile yan yana çekilmiş gibi yapay zekayla oluşturduğu sahte görselleri WhatsApp'ta paylaşan bir şahıs, Ankara'da gözaltına alındı. Kamu yetkilileri nezdinde nüfuz sahibi olduğu izlenimi vermeye çalıştığı tespit edilen ve 4 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

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Yapay zeka ile kendisini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile yan yana gösteren fotoğraf paylaşan şahıs gözaltına alındı.

KENDİSİNİ, CUMHURBAŞKANI VE ADALET BAKANI İLE YAN YANA GÖSTERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, isminin Mehmet Çakmak olduğu ortaya çıkan şahsın, WhatsApp durumunda Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Adalet Bakanı'nın fotoğraflarının yanında, yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu değerlendirilen kendi fotoğraflarına yer verdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Kendisini Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı ile yan yanaymış gibi gösterdi, yapay zeka oyununa ters kelepçe geldi

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu paylaşımlarda kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirilen şüpheli, bugün Ankara'nın Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı.

Kendisini Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı ile yan yanaymış gibi gösterdi, yapay zeka oyununa ters kelepçe geldi

4 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Soruşturma kapsamında yapay zekadan üretilmiş fotoğraflar paylaşan şüpheli şahıs Mehmet Çakmak'ın, 1973 Ankara doğumlu olduğu ve 4 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İnfiale yol açan olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Keçiören Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİKeçiören

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