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Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecini başgardiyan anlattı: “Bana kumpas kurdular”

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada, dönemin başgardiyanı Ömer Vatan’ın ifadesi ortaya çıktı. Vatan, Kozinoğlu’nun cezaevine geldiğinde kısa sürede tahliye olacağını düşündüğünü ve koğuşa götürülürken kendisine “Ben zaten kumpasa geldim, yarın büyük ihtimal tahliye olurum” dediğini anlattı.

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Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilen dönemin cezaevi başgardiyanı Ömer Vatan, ifadesinde Kozinoğlu’nun cezaevine kabulünden koğuş değişikliğine, Hasan Atilla Uğur hakkındaki sözlerinden ölüm gününe kadar yaşananları anlattı.

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecini başgardiyan anlattı: “Bana kumpas kurdular”
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecini başgardiyan anlattı: “Bana kumpas kurdular”

ÖNCE TEK KİŞİLİK KOĞUŞ İSTEDİ

Sabah’ın ulaştığı ifadeye göre Ömer Vatan, Kozinoğlu’nun cezaevine ilk geldiğinde kısa süre içerisinde tahliye edileceğine inandığını söyledi.

Kozinoğlu’nun başlangıçta tek kişilik koğuş talep ettiğini anlatan Vatan, odayı gördükten sonra burada kalmak istemediğini belirterek koğuş değişikliği için dilekçe verdiğini aktardı. Bunun üzerine Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım’ın bulunduğu koğuş gündeme geldi.

“BEN ZATEN KUMPASA GELDİM”

Vatan’ın ifadesine göre Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur’u tanıdığını ve aynı koğuşta kalmalarının sorun olmayacağını söyledi.

Nakil işleminin ardından Kozinoğlu’nun koğuşa götürülürken kendisine, “Ben zaten kumpasa geldim, yarın büyük ihtimal tahliye olurum” dediğini anlatan Vatan, Kozinoğlu’nun cezaevinde uzun süre kalacağını düşünmediğini ifade etti.

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecini başgardiyan anlattı: “Bana kumpas kurdular”
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecini başgardiyan anlattı: “Bana kumpas kurdular”

ABDULLAH ÖCALAN’IN GETİRİLİŞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Ömer Vatan, Kozinoğlu ile yaptığı sohbetlerden birinde Hasan Atilla Uğur’un Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi sürecindeki rolünün de gündeme geldiğini anlattı.

Vatan’ın ifadesine göre Kozinoğlu, Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi operasyonunun MİT tarafından gerçekleştirildiğini, Uğur’un ise daha sonraki sorgu sürecinde görev aldığını söyledi.

Hasan Atilla Uğur
Başlık ResmiHasan Atilla Uğur

HASAN ATİLLA UĞUR İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Vatan, cezaevi görevlilerinin Hasan Atilla Uğur’un kalp hastası olduğuna ilişkin bir bilgisinin bulunmadığını, ancak yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle doktorla birlikte koğuşa girdikleri bir olayı da ifadesinde anlattı.

Doktorun Uğur’la ilgilendiği sırada Kozinoğlu ile konuştuğunu belirten Vatan, Kozinoğlu’nun Uğur’un durumuyla ilgili “Ya bu da numara yapıyor” dediğini aktardı.

ÖLÜM GÜNÜ CEZAEVİNDE DEĞİLDİ

Ömer Vatan, Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği 12 Kasım 2011 günü izinli olduğunu ve cezaevinde bulunmadığını söyledi. Kozinoğlu, Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Vatan ayrıca o dönem cezaevinde yapılan bazı denetimlere ilişkin iddialarda da bulundu. FETÖ kapsamında daha sonra yargılanan bazı isimlerin cezaevine denetim amacıyla geldiğini anlatan Vatan, kendilerinin de bu süreçte hedef alındığını öne sürdü.

ÖMER VATAN HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Ömer Vatan ve Kazım Beyke hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı.

Soruşturmada daha önce Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

ENVER ALTAYLI DA TUTUKLANDI

Soruşturmada son olarak eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Altaylı, “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Soruşturmanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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