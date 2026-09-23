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3. Sayfa

Kastamonu’da köy yangını! 10 ev kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde 2 katlı ahşap evde başlayan yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi.

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın köydeki çok sayıda evi etkisi altına aldı. Deresökü köyünde Cemal Tufan’a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken ekipler alevlerin daha fazla eve ve ormanlık alana ulaşmasını engellemek için çalışma başlattı.

Kastamonu’da köy yangını: Alevler 8 evi sardı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Başlık ResmiKastamonu’da köy yangını: Alevler 8 evi sardı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

ALEVLERE RÜZGAR DA ETKİ ETTİ

Yangın, Deresökü köyünde sabah saatlerinde başladı. Ahşap evden yükselen alevler, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede bitişikteki yapılara sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından İnebolu’nun yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kastamonu’da köy yangını: Alevler 8 evi sardı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Başlık ResmiKastamonu’da köy yangını: Alevler 8 evi sardı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

10 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’da köy yangını: Alevler 8 evi sardı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Başlık ResmiKastamonu’da köy yangını: Alevler 8 evi sardı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

"ELEKTRİK Mİ KIVILCIM MI BİLMİYORUZ"

Köy sakinlerinden Murat Akdemir, yangına ilişkin şunları anlattı:

Evde yaşayan arkadaşa bakmaya gittim, o da evden çıkmıştı. Yangına ilk olarak biz müdahale ettik ama kontrol altına alamadık. Yangın evin çatı kısmındaki elektrik kontağından veya baca arasındaki kıvılcımdan mı çıktı, bilmiyoruz. Evde yangın çıkınca ahırı olan vatandaşlar hayvanları güvenli bir yere çıkardı. Herhangi bir can kaybımız yok.

Kastamonu’da köy yangını! 10 ev kullanılamaz hale geldi
Başlık ResmiKastamonu’da köy yangını! 10 ev kullanılamaz hale geldi

YANGIN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının etkili olduğu Deresökü köyü havadan da görüntülendi. Dron görüntülerinde birden fazla evden yükselen alevler ve yoğun duman görülürken, ekiplerin farklı noktalardan yangına müdahalesi kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME
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3. SAYFA

Esenyurt'ta hareketli gece! Yangın 5 iş yerine sıçradı
Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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