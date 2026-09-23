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Ekonomi

Bitcoin’de rekor iştah! 4 günde 2,3 milyar $’lık çılgınlık

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Kripto varlık Bitcoin bugünkü işlemlerde yeniden 87 bin doların üzerini test etti. Haftalık yükseliş ise %7’yi aştı. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine sadece pazartesi günü 999 milyon dolarlık net para girişi yaşandı. Bu rakam, Ekim 2025'ten bu yana en güçlü günlük girişe işaret etti. Son 4 işlem gününde ise toplam para girişi 2,3 milyar doları geçti.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Kripto varlık Bitcoin’de son dönemde yaşanan yükselişle beraber para girişinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Piyasanın en büyük kripto varlığı BTC, 23 Eylül 2026 işlemlerinde TSİ 07:50 itibarıyla 87 bin 200 dolardan fiyatlandı. Cuma günü 80 bin 880 dolardan kapanış yapan BTC’de haftalık yükseliş yüzde 7,35’e ulaştı. Son sekiz ayın zirve seviyelerine yaklaşan BTC’de; 200 günlük ortalama 71 bin 800 dolar ve 50 günlük ortalama 74 bin 580 dolarda kaldı.

FAİZE RAĞMEN YÜKSELİŞ

ABD Merkez Bankası'nın 16 Eylül'de politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesi ve bir faiz artışı daha sinyali vermesine rağmen Bitcoin yükselişini sürdürdü. FED'in faiz artışı sonrasında 2 yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 4,72 seviyelerine kadar çıkarken, 10 yıllık getiri de yüzde 5'e yaklaştı.
Normal şartlarda yüksek faiz ve yüksek tahvil getirileri, faiz getirisi bulunmayan Bitcoin gibi riskli varlıklar açısından baskı unsuru olarak değerlendiriliyor. Ancak kriptodaki son hareket, bu beklentiyi boşa çıkardı.

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DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bitcoin’deki yükselişin özellikle para girişi ile desteklenmesi gözlerden kaçmadı. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine sadece pazartesi günü 999 milyon dolarlık net para girişi yaşandı. Bu rakam, Ekim 2025'ten bu yana ETF'lere gerçekleşen en güçlü günlük girişe işaret etti. Farside tarafından açıklanan verilere göre ise 17, 18, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde toplam para girişi 2,3 milyar doları geçti.

DİPTEN YÜZDE 50 PRİM

FED'in son faiz artışının büyük ölçüde beklenen gelişme olduğuna dikkat çeken analistler “Piyasalar faiz oranının kendisine değil bundan sonraki gelişmelere de bakıyor. FED'in ardından uzun vadeli tahvil getirileri yeniden yüzde 5’in altına indi. Bitcoin'deki yükseliş, ABD’de teknoloji hisseleri ve diğer riskli varlıklardaki toparlanmayla birlikte gerçekleşti. Düşüş yönlü kısa pozisyonların hızlı tasfiyesi de yükselişi tetikledi” tespitinde bulunuyor. Bitcoin bu yıl en düşük 57 bin 735 doları test etti. Son fiyatlamalarla birlikte dipten gelen yükselişin boyutu %51’e ulaştı.

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