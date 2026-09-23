Türk turistlerin Yunan adalarındaki harcamaları 750 milyon dolara ulaşırken, Midilli’de çekilen bir video gündem oldu. Bir Yunan, Türk turistlere “İlk F-35’in parasını ödedik” diyerek seslendi. Adaları mesken tutan Türklerin bıraktığı milyonlarca dolarlık gelirin ardından gelen bu sözler tepki çekti.

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Kapıda vize uygulamasıyla Yunan adalarına yönelen Türk turistlerin ekonomik ağırlığı, bu defa Yunanistan’da çekilen bir sosyal medya videosuyla gündeme geldi. Midilli’nin kalabalık cadde ve çarşılarını görüntüleyen bir Yunan vatandaşı, yoğunluğun büyük bölümünü oluşturan Türk turistlere dikkat çekerek F-35 üzerinden espri yaptı. Videoda “Midilli’ye akın akın gelen Türk turistler sayesinde ilk F-35 savaş uçağının parasını ödedik. Sıra ikincide” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda kullanılan sözler gerçek bir savunma harcaması hesabı değil, Türk turistlerin adadaki ekonomik ağırlığına yönelik bir gönderme olarak öne çıktı.

Yunan turist, Türkleri videoya çekip bir de dalga geçti! Türk turist ödüyor Yunan silahlanıyor

3 AY ÖNCE GÜNDEME GETİRMİŞTİK

Türk turistlerin Yunanistan ekonomisine sağladığı katkıyı, 4 Haziran tarihli haberimizde ayrıntılı şekilde ele almıştık. “Yunan savunmasına Türk turist desteği! Adalarda su akmıyor Türk lirası akıyor” başlıklı haberimizde, Türkiye’den Yunanistan’a yönelen turist trafi ğinin 2 milyon bandını aştığı ve Türk turistlerin ülkeye bıraktığı dövizin yüz milyonlarca dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığına dikkat çekmiştik. Haberde, yıllık Türk turist gelirinin 750 milyon dolar seviyesinde olduğu ve bu rakamın Yunanistan’ın savunma sanayisi harcamalarıyla kıyaslanabilecek bir büyüklük oluşturduğu aktarılmıştı.

Yunan turist, Türkleri videoya çekip bir de dalga geçti! Türk turist ödüyor Yunan silahlanıyor

SULAR BİLE AKMIYOR

Aradan geçen dönemde Türk turistlerin Yunan adalarındaki ağırlığı devam etti. Öte yandan Türk turistler ‘ucuz’ diyerek gittikleri Yunan adalarında yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarında ‘her sene daha pahalı’ hâle geliyor şeklinde paylaşımlar görülüyor. Ayrıca Yunan adalarında ciddi bir su krizi yaşanıyor. Birçok otelde sular dahi akmıyor.

Videodaki esprinin gönderme yaptığı F-35 programında ise Yunanistan, ABD’den ilk aşamada 20 savaş uçağı satın almak üzere yaklaşık 3,47 milyar dolarlık bir anlaşma için süreç yürüttü. Paketin içerisinde uçakların yanı sıra eğitim, teknik destek ve simülatör gibi kalemler de bulunuyor. İlk uçakların 2028’den itibaren teslim edilmesi planlanıyor. Yunan adalarında Türk turist yoğunluğu arttıkça, Türkiye’den giden ziyaretçilerin bıraktığı para yalnızca turizm sektörünün değil, restoranlardan perakendeye, ulaşımdan eğlenceye kadar çok sayıda iş kolunun gelir kaynağı hâline geliyor.

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YÜZDE 10'U TÜRKLERDEN

Türkiye’den Yunanistan’a giden turist sayısı 2,2 milyon bandını aşarak tarihî rekor kırarken, yıl sonuna kadar adalar ve ana kara dâhil 3,2 milyondan fazla Türk vatandaşının Yunanistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Buna karşılık Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı ise düşüş eğilimi göstererek 620 bin seviyelerinde kalıyor. Bu dengesiz trafik, Türkiye’den Yunanistan’a her yıl ‘milyarlarca liralık’ devasa bir döviz ve sermaye transferi anlamına geliyor. Yunanistan, Türk turistlerin bıraktığı bu devasa turizm geliriyle kendi iç ekonomisini fonluyor. Ülke sadece 30 milyon avrosu kapıda vize geliri olmak üzere, yılda 750 milyon dolar Türk turistlerden gelir sağlıyor. Bu rakamın Yunanistan’ın toplam savunma sanayi bütçesinin yüzde 10’u kadar olduğu görülüyor.

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