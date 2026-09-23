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Ekonomi

Üretim kompleksi ay sonu devreye alınacak! Özdilek’ten 55. yılında 120 milyon dolarlık yatırım

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Üretim kompleksi ay sonu devreye alınacak! Özdilek’ten 55. yılında 120 milyon dolarlık yatırım
Başlık ResmiÜretim kompleksi ay sonu devreye alınacak! Özdilek’ten 55. yılında 120 milyon dolarlık yatırım

Özdilek Holding, 55’inci kuruluş yıl dönümünde Bursa’da 120 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçirilen yeni üretim kompleksini devreye almaya hazırlanıyor.

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|
Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Üç ana sektör, 17 farklı iş kolunda 85 markası ve yaklaşık 8.000 çalışanıyla faaliyet gösteren Özdilek Holding, 55’inci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, 2026’yı yaklaşık 40 milyar Türk lirası ciroyla kapatmayı öngörüyor. Eylül sonu itibarıyla Bursa’da 120 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçirilen yeni üretim kompleksini devreye almaya hazırlanan Özdilek’in yatırım gündeminde İnegöl’de yapımı süren lojistik merkezi, yenilenebilir enerji yatırımları ve Manhattan mağazası yer alıyor. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Emir Murat Özdilek, “Perakende lokomotifi miz olmayı sürdürürken tekstilde verimlilik ve istikrara, e-Ticaret’te güçlü bir büyümeye odaklanacağız” dedi.

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1.050 KİŞİYE İSTİHDAM

Özdilek Üretim Kompleksi, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas OSB’de devreye alınacak. Tam kapasiteye ulaştığında 1.050 kişiye istihdam sağlayacak kompleksin mevcut üretim kapasitesini daha verimli kullanmalarına imkân vereceğini söyleyen Özdilek, “Yeni makineler ve daha düzenli üretim akışı sayesinde maliyetlerde en az yüzde 15, hızda ise en az yüzde 35 verimlilik artışı bekliyoruz” diye konuştu. 45 milyon dolarlık yatırımla İnegöl’de yapımı süren Özdilekteyim Lojistik Merkezinin de Kasım 2027’de tamamlanması planlanıyor. Merkezle teslimat süresinin 1,5 günden 1 güne indirilmesi, kargo maliyetlerinde yüzde 25 avantaj sağlanması hedefleniyor. Emir Murat Özdilek, “Özdilekteyim bugün yaklaşık 1 milyar Türk lirası cirosuyla kâr üreten bir yapıda. 2030 hedefimiz ise 10 milyar Türk lirası ciroya ulaşmak” ifadelerini kullandı.

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ABD’YE AÇILIYOR

Önümüzdeki iki yıl boyunca her yıl yaklaşık 30 milyon dolarlık yenileme yatırımı yapacaklarını söyleyen Özdilek, “Ev tekstilinde önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde 25 yeni mağaza potansiyeli görüyoruz” dedi. Holding, uluslararası büyüme yolculuğundaki yeni adımını ABD’de atmaya hazırlanıyor. Manhattan’daki 200 metrekarelik ev tekstili mağazasının 1 Ocak 2027’de açılması planlanıyor. Özdilek, “Manhattan mağazasını yeni bir başlangıç olarak görüyoruz” dedi. Enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 5’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Özdilek Holding, bunu yüzde 30’a çıkarmayı hedefl iyor. GES ve RES aracılığıyla 300 milyon TL tasarruf sağlayacaklarını vurgulayan Özdilek halka arz planlarının da olmadığını sözlerine ekledi.

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