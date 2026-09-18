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Ekonomi

Solidra, yapay zekâ ile insan deneyimini buluşturdu! Küresel risklerle satın almanın rolü değişiyor

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Solidra, yapay zekâ ile insan deneyimini buluşturdu! Küresel risklerle satın almanın rolü değişiyor
Başlık ResmiSolidra, yapay zekâ ile insan deneyimini buluşturdu! Küresel risklerle satın almanın rolü değişiyor

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, satın alma fonksiyonunu maliyet yönetiminin ötesine taşıyarak şirketlerin risk ve dayanıklılık stratejilerinde daha merkezi bir konuma getiriyor. Solidra isimli uygulama, şartname hazırlığından tedarikçi değerlendirmesine, müzakere süreçlerinden e-İhale’ye, sözleşme yönetiminden emtia takibine ve harcama analizine kadar satın alma döngüsünün farklı aşamalarını tek dijital yapı altında buluşturuyor.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Risks Report 2026 araştırmasına göre, uzmanların yüzde 50’si önümüzdeki iki yıllık küresel görünümü “çalkantılı” veya “fırtınalı” olarak değerlendiriyor. Bu tablo, satın alma süreçlerinde veriye dayalı karar alma ve riskleri öngörme kapasitesini kritik hâle getirirken, kurumların satın alma süreçlerini daha verimli yönetmelerine yardımcı olmak için yapay zekâ destekli Solidra hayata geçirildi.

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Uygulama, şartname hazırlığından tedarikçi değerlendirmesine, müzakere süreçlerinden e-İhale’ye, sözleşme yönetiminden emtia takibine ve harcama analizine kadar satın alma döngüsünün farklı aşamalarını tek dijital yapı altında buluşturuyor.

Solidra’nın, insan deneyimini daha güçlü verilerle destekleyen bir model inşa ettiğini ifade eden Fursa Grup Genel Müdürü Mehmet Sarıdoğan, “Amacımız satın alma profesyonelini yapay zekâ ile değiştirmek değil. Aksine, insanın karar kapasitesini teknolojiyle büyütmek” dedi.

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