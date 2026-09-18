Vincenzo Italiano mest oldu: "42 bin kişiye sarılmak istiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4 golle mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının çok iyi bir performans sergilediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, ilk golü atan İlhan Fakılı'ya özel bir parantez açarken siyah beyazlı taraftarlara da desteklerinden ötürü teşekkür etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1'lik farklı skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından konuştu.

"OYUNCULAR HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Oyuncularının harika bir iş çıkardığını kaydeden Vincenzo Italiano, "Avrupa Ligi'nde çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncular harika bir iş çıkardı, ilk yarının son 10 dakikası hariç. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

"FAKILI BAŞROL OYUNCUSUNA DÖNÜŞEBİLİR"

İlhan Fakılı'nın performansı hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo' diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum." dedi.

Vincenzo Italiano

"42 BİN KİŞİYE SARILMAK İSTİYORUM"

Siyah beyazlı taraftarların kendisi için yaptığı tezahüratlara değinen Vincenzo Italiano, "Taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor. Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunun için hazırım. Elimde olsa, 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım. Bunu yapamıyorum, inşallah bu atmosfer çok uzun sürer devam eder" ifadelerini kullandı.