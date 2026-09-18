Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Vincenzo Italiano mest oldu: "42 bin kişiye sarılmak istiyorum"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Vincenzo Italiano mest oldu:
Başlık ResmiVincenzo Italiano mest oldu: 42 bin kişiye sarılmak istiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4 golle mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının çok iyi bir performans sergilediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, ilk golü atan İlhan Fakılı'ya özel bir parantez açarken siyah beyazlı taraftarlara da desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1'lik farklı skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından konuştu.

"OYUNCULAR HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Oyuncularının harika bir iş çıkardığını kaydeden Vincenzo Italiano, "Avrupa Ligi'nde çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncular harika bir iş çıkardı, ilk yarının son 10 dakikası hariç. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş Marsilya
SPOR

Beşiktaş Marsilya'yı gole boğdu, Avrupa’ya 3 puanla başladı: Orkun Kökçü tarihe geçti!

"FAKILI BAŞROL OYUNCUSUNA DÖNÜŞEBİLİR"

İlhan Fakılı'nın performansı hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo' diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum." dedi.

Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

"42 BİN KİŞİYE SARILMAK İSTİYORUM"

Siyah beyazlı taraftarların kendisi için yaptığı tezahüratlara değinen Vincenzo Italiano, "Taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor. Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunun için hazırım. Elimde olsa, 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım. Bunu yapamıyorum, inşallah bu atmosfer çok uzun sürer devam eder" ifadelerini kullandı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YARIN OPERASYON OLABİLİR
YARIN OPERASYON OLABİLİR
Bakan Mustafa Çiftçi: Devlet unutmaz, uyutmaz
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Marsilya'yı gole boğdu, Avrupa’ya 3 puanla başladı
ITALIANO MEST OLDU
ITALIANO MEST OLDU
"42 bin kişiye sarılmak istiyorum"
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
Başıboş köpek sorununda son viraj
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Terörsüz Türkiye’ye İran’dan destek!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
Washington’dan İran heyetine vize onayı
GÖREVİ SONA ERDİ!
GÖREVİ SONA ERDİ!
CHP İstanbul İl Kongresi tedbir kararı kaldırıldı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
BAKAN DUYURDU
BAKAN DUYURDU
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk olacak
"KORKTUKLARINI HİSSETTİM"
Orkun Kökçü'den Fenerbahçe sözleri
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
'Bosna Kasabı' görselli çorap için flaş gelişme
"ONA GÜVENİN, DAMGA VURACAK"
Nene'ye Neymar ve Vinicius benzetmesi!
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
İstanbul'da dev organizasyon: Statlar açıklandı
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
İŞTE DÜNYANIN EN HAVALI SEMTİ
İŞTE DÜNYANIN EN HAVALI SEMTİ
Geçen yıl Tokyo'ydu, bu sene değişti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Zeki Çelik attı, Juventus 5 golle zirveyi aldı
Zeki Çelik attı, Juventus 5 golle zirveyi aldı
Kaydet
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
Kaydet
ABD’den İran heyetine vize! Pezeşkiyan ve Arakçi New York'a gidiyor
ABD’den İran heyetine vize!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.