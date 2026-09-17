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Oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

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Oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Başlık ResmiAşk-ı Memnu’nun Arsen Hanım’ı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Gülsen Tuncer hayatını kaybetti. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tuncer, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı, söz yazarlığı ve sanat yönetmenliğiyle biliniyordu.

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Ekranların unutulmaz yapımlarından "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edinen Gülsen Tuncer 81 yaşındaki hayatını kaybetti.

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Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hanım’ından kötü haber: Sağlık durumu ciddi

Usta oyuncunun beyninde 2. derece tümör bulunduğu öğrenilmişti. Tuncer’in konuşma ve yazma yeteneklerini de kaybettiği aktarılmıştı.

Oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Başlık ResmiOyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer 1945 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan gibi ustalardan eğitim aldı. Profesyonel tiyatroya 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.
Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda pek çok projede yer aldı; yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Başlık ResmiOyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (1991) ve Bir Tren Yolculuğu (1988) gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülleri kazandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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