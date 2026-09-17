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Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 67 kişi tutuklandı

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Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 67 kişi tutuklandı
Başlık ResmiAnkara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 67 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 82 kişiden 67’si tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.

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67 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82'si gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklandı, 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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