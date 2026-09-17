ABD'den kritik satış! Suudi Arabistan 48 adet F-35 alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın 48 adet F-35 savaş uçağı ve ilgili ekipmanları kapsayan yaklaşık 24,3 milyar dolarlık satış talebine onay verdi. Bakanlık, satışın Suudi Arabistan'ın savunma ve caydırıcılık kapasitesini güçlendireceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 tipi savaş uçağı ile çeşitli destek ekipmanlarının satışını içeren yaklaşık 24,3 milyar dolarlık paketi onayladı.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken alınan karara ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 48 adet F-35 savaş uçağının yanı sıra 49 adet Pratt/Whitney F135-PW-100 tipi uçak motoru, iletişim teçhizatı, yedek parçalar ve benzeri destek malzemelerini talep ettiği belirtildi. Yaklaşık 24,3 milyar dolar değerindeki satış talebinin onaylandığı kaydedildi.

"DIŞ POLİTİKA VE ULUSAL GÜVENLİK HEDEFLERİNİ DESTEKLEYECEK"

ABD Dışişleri Bakanlığı, satışın Körfez bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmada önemli rol oynayan NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini güçlendireceğini belirtti.

Açıklamada, “Bu satış teklifi, Körfez bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynayan NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir” ifadelerine yer verildi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN CAYDIRICILIĞI ARTACAK

Satışın Suudi Arabistan'ın ülke savunmasını güçlendireceği ve mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı caydırıcılık kapasitesini artıracağı bildirildi.

Ayrıca satışın Suudi Arabistan'ın ABD ve diğer NATO güçleriyle iş birliğini güçlendireceği, operasyonel uçakları ile havadan havaya ve havadan karaya savunma kapasitesini geliştireceği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın yeni teçhizatın silahlı kuvvetlerine dahil edilmesi konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacağı ifade edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI