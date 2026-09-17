Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

ABD'den kritik satış! Suudi Arabistan 48 adet F-35 alacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ABD'den kritik satış! Suudi Arabistan 48 adet F-35 alacak
Başlık ResmiABDden kritik satış! Suudi Arabistan 48 adet F-35 alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın 48 adet F-35 savaş uçağı ve ilgili ekipmanları kapsayan yaklaşık 24,3 milyar dolarlık satış talebine onay verdi. Bakanlık, satışın Suudi Arabistan'ın savunma ve caydırıcılık kapasitesini güçlendireceğini bildirdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 tipi savaş uçağı ile çeşitli destek ekipmanlarının satışını içeren yaklaşık 24,3 milyar dolarlık paketi onayladı.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken alınan karara ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 48 adet F-35 savaş uçağının yanı sıra 49 adet Pratt/Whitney F135-PW-100 tipi uçak motoru, iletişim teçhizatı, yedek parçalar ve benzeri destek malzemelerini talep ettiği belirtildi. Yaklaşık 24,3 milyar dolar değerindeki satış talebinin onaylandığı kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD’de korkutan görüntüler! F-16 savaş uçağı düştü
DÜNYA

ABD’de korkutan görüntüler! F-16 savaş uçağı düştü

"DIŞ POLİTİKA VE ULUSAL GÜVENLİK HEDEFLERİNİ DESTEKLEYECEK"

ABD Dışişleri Bakanlığı, satışın Körfez bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmada önemli rol oynayan NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini güçlendireceğini belirtti.

Açıklamada, “Bu satış teklifi, Körfez bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynayan NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir” ifadelerine yer verildi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN CAYDIRICILIĞI ARTACAK

Satışın Suudi Arabistan'ın ülke savunmasını güçlendireceği ve mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı caydırıcılık kapasitesini artıracağı bildirildi.

Ayrıca satışın Suudi Arabistan'ın ABD ve diğer NATO güçleriyle iş birliğini güçlendireceği, operasyonel uçakları ile havadan havaya ve havadan karaya savunma kapasitesini geliştireceği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın yeni teçhizatın silahlı kuvvetlerine dahil edilmesi konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacağı ifade edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YARIN OPERASYON OLABİLİR
YARIN OPERASYON OLABİLİR
Bakan Mustafa Çiftçi: Devlet unutmaz, uyutmaz
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
Başıboş köpek sorununda son viraj
SKORA EŞİTLİK GELDİ
SKORA EŞİTLİK GELDİ
Beşiktaş'ın konuğu Marsilya
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Terörsüz Türkiye’ye İran’dan destek!
GÖREVİ SONA ERDİ!
GÖREVİ SONA ERDİ!
CHP İstanbul İl Kongresi tedbir kararı kaldırıldı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
BAKAN DUYURDU
BAKAN DUYURDU
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk olacak
"KORKTUKLARINI HİSSETTİM"
Orkun Kökçü'den Fenerbahçe sözleri
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
'Bosna Kasabı' görselli çorap için flaş gelişme
"ONA GÜVENİN, DAMGA VURACAK"
Nene'ye Neymar ve Vinicius benzetmesi!
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
İstanbul'da dev organizasyon: Statlar açıklandı
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
İŞTE DÜNYANIN EN HAVALI SEMTİ
İŞTE DÜNYANIN EN HAVALI SEMTİ
Geçen yıl Tokyo'ydu, bu sene değişti
KIRIK CAMLAR DİKKAT ÇEKTİ
KIRIK CAMLAR DİKKAT ÇEKTİ
Kayıp Büşra bebeğin Diyarbakır'daki evi görüntülendi
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
El ele verdiler, Amerika'ya ürün sattılar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor-Galatasaray muhtemel ilk 11! Osimhen Trabzon maçında oynayacak mı?
Trabzonspor-Galatasaray muhtemel ilk 11! Osimhen Trabzon maçında oynayacak mı?
Kaydet
Yapay zekâ Pentagon’u köşeye sıkıştırdı:
Yapay zekâ Pentagon’u köşeye sıkıştırdı
Kaydet
Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı!
Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.