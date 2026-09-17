Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray, 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde gözler iki takımın sahaya çıkacağı kadrolara çevrildi. Osimhen Trabzon maçında oynayacak mı merak edilirken Trabzonspor-Galatasaray muhtemel ilk 11 de şekillenmeye başladı.

Okan Buruk'un Trabzonspor karşısında tercih edeceği ilk 11 büyük ölçüde şekillenirken Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumu merak ediliyor. İşte, Trabzonspor-Galatasaray muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

OSİMHEN TRABZON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Nijeryalı golcü, Başakşehir karşılaşmasında sağ kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme gelmişti. Osimhen'in sağlık durumu yakından takip edilirken, oyuncunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı cuma günü netleşecek.

Galatasaray cephesinde Osimhen'in durumuyla ilgili kararın son kontrollerin ardından verilmesi planlanıyor. Oyuncunun yeniden sakatlanarak sorunun daha ciddi hale gelmemesi için temkinli olunacağı aktarıldı.

Trabzonspor-Galatasaray muhtemel ilk 11! Osimhen Trabzon maçında oynayacak mı?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'DE OKAN BURUK'UN PLANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşması öncesinde takımın ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi.

Sarı-kırmızılı takımda kalede Uğurcan Çakır, savunmada sağ bekte Roland Sallai, sol bekte ise Eren Elmalı düşünülüyor. Stoper ikilisinin ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı olması bekleniyor.

Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisinin görev yapması plasnlanırken oyuncuların önünde ise Yunus Akgün'ün forma giymesi öngörülüyor. Kanatlarda sağ tarafta Barış Alper Yılmaz, sol tarafta ise Rafael Leao görev yapabilir. Galatasaray'ın hücum hattında ise Deniz Gül'ün başlaması bekleniyor.

Trabzonspor-Galatasaray muhtemel ilk 11! Osimhen Trabzon maçında oynayacak mı?

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle ilk 11'deki durumu belirsizliğini koruyor. Oyuncunun geniş kadroda bulunması beklenirken, son karar sağlık kontrolleri ve antrenmanlardaki durumuna göre veşrilecek. Wilfried Singo'nun sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almaması bekleniyor. Mario Lemina'nın durumu da henüz kesinleşmedi.

Trabzonspor-Galatasaray muhtemel ilk 11! Osimhen Trabzon maçında oynayacak mı?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak. Karşılaşma Trabzonspor'un sahası Papara Park'ta oynanacak.

Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ