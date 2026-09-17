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Türkiye İtalya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Uluslar Ligi'nde Milli maç heyecanı başlıyor!

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Türkiye İtalya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Uluslar Ligi'nde Milli maç heyecanı başlıyor!
Başlık ResmiTürkiye İtalya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Türkiye-İtalya maçı için bilet araştırmaları başladı. Ay-yıldızlı ekip, 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile iki kez karşı karşıya gelecek. Milli maçlardan ilki 28 Eylül'de Bursa'da oynanırken, ikinci karşılaşma 5 Ekim'de İtalya'da yapılacak. Peki, Türkiye İtalya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan son duyuruya göre 5 Ekim'de Bologna'da oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasının misafir tribün biletleri 14 Eylül'de satışa sunuldu. Türkiye'de oynanacak Türkiye-İtalya maçı için genel bilet satışı için ise gözler TFF duyurularına çevrildi.

Türkiye İtalya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Uluslar Liginde Milli maç heyecanı başlıyor!
Başlık ResmiTürkiye İtalya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Uluslar Liginde Milli maç heyecanı başlıyor!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TFF 16 Eylül'de Türkiye-Fransa karşılaşmasının genel bilet satışının başladığını duyurmuştu. Türkiye İtalya maçı biletlerinin de önümüzdeki günlerde genel satışa çıkması bekleniyor.

Türkiye İtalya maç bileti fiyatları da satış duyurusu ile beraber netlik kazanacak. Türkiye-Fransa maç bileti fiyatları ise şu şekildeydi:

  • Batı Alt Orta Bloklar : ₺3.000,00
  • Doğu Alt Orta Bloklar : ₺2.750,00
  • Batı Alt Köşe Bloklar : ₺2.500,00
  • Doğu Alt Köşe Bloklar : ₺2.500,00
  • Doğu Üst Orta Bloklar : ₺2.250,00
  • Batı Üst Köşe Bloklar : ₺2.000,00
  • Doğu Üst Köşe Bloklar : ₺2.000,00
  • Kuzey Alt : ₺1.000,00
  • Güney Alt : ₺1.000,00
  • Kuzey Üst : ₺1.000,00
  • Güney Üst : ₺1.000,00
Türkiye İtalya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Uluslar Liginde Milli maç heyecanı başlıyor!
Başlık ResmiTürkiye İtalya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Uluslar Liginde Milli maç heyecanı başlıyor!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci grup maçında 28 Eylül 2026 Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Karşılaşma Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye ile İtalya'nın bir diğer karşılaşması ise 5 Ekim'de oynanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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